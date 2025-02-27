Кандидат у президенти Польщі, який критикував Бандеру, заявив про «погрози» від історика Кіпіані

Менцен звернувся до міністерства закордонних справ Польщі з вимогою «відреагувати й не допустити подальших нападів на нашу країну з боку українців»

Після зневажливих слів польського політика про Бандеру Кіпіані назвав його «довбнем», який «мріє про славу Перацького»

Кандидат на посаду президента Польщі від ультраправої партії «Конфедерація» Славомір Менцен стверджує, що український історик Вахтанг Кіпіані погрожує йому вбивством через його відео, де він закликав Україну «припинити культ Бандери». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у соцмережі X.

Менцен каже, що погрози йому Кіпіані висловив у своїй Facebook-публікації. Там історик назвав польського політика «довбнем», який «мріє про славу Перацького».

Йдеться про колишнього прем’єр-міністра Польщі Броніслава Перацького, соратника Юзефа Пілсудського, якого у 1934 році вбив член ОУН Григорій Мацейко. Наприкінці свого допису Кіпіані додав: «Можемо повторити».

Після цього Менцен звернувся до міністерства закордонних справ Польщі та його очільника Радослава Сікорського з вимогою «відреагувати й не допустити подальших нападів на нашу країну з боку українців».

«Українці вкотре демонструють своє ставлення до Польщі, погрожуючи польському депутату смертю. Вони вимагають від нас грошей, водночас продовжуючи вшановувати вбивць поляків і навіть анонсуючи вбивство польського політика за те, що він сказав про них правду», – сказав він.

Партія «Конфедерація», від якої Менцен є кандидатом у президенти, також звинуватила Кіпіані в тому, що той нібито отримував фінансування від Міністерства закордонних справ Польщі та Польського інституту в Києві, а тепер, мовляв, є «рупором української націоналістичної пропаганди».

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Польщі від проросійської партії «Конфедерація» Славомір Менцен опублікував відео зі Львова, де заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». На відео політик стоїть з польською депутаткою Європарламенту від «Конфедерації» Анною Брилькою на фоні пам'ятника Степану Бандері. Вони звинуватили українців у «вшануванні злочинців», назвавши Бандеру «терористом».

Мер Андрій Садовий відреагував на відео Менцена про Бандеру.

«Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели. Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями», – написав він.

Як відомо, спікер Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Вони відбудуться 18 травня.