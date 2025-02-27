Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кандидат у президенти Польщі, який критикував Бандеру, заявив про «погрози» від історика Кіпіані

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кандидат у президенти Польщі, який критикував Бандеру, заявив про «погрози» від історика Кіпіані
Менцен звернувся до міністерства закордонних справ Польщі з вимогою «відреагувати й не допустити подальших нападів на нашу країну з боку українців»
фото: x.com/SlawomirMentzen

Після зневажливих слів польського політика про Бандеру Кіпіані назвав його «довбнем», який «мріє про славу Перацького»

Кандидат на посаду президента Польщі від ультраправої партії «Конфедерація» Славомір Менцен стверджує, що український історик Вахтанг Кіпіані погрожує йому вбивством через його відео, де він закликав Україну «припинити культ Бандери». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у соцмережі X.

Менцен каже, що погрози йому Кіпіані висловив у своїй Facebook-публікації. Там історик назвав польського політика «довбнем», який «мріє про славу Перацького».

Йдеться про колишнього прем’єр-міністра Польщі Броніслава Перацького, соратника Юзефа Пілсудського, якого у 1934 році вбив член ОУН Григорій Мацейко. Наприкінці свого допису Кіпіані додав: «Можемо повторити».

Після цього Менцен звернувся до міністерства закордонних справ Польщі та його очільника Радослава Сікорського з вимогою «відреагувати й не допустити подальших нападів на нашу країну з боку українців».

«Українці вкотре демонструють своє ставлення до Польщі, погрожуючи польському депутату смертю. Вони вимагають від нас грошей, водночас продовжуючи вшановувати вбивць поляків і навіть анонсуючи вбивство польського політика за те, що він сказав про них правду», – сказав він.

Партія «Конфедерація», від якої Менцен є кандидатом у президенти, також звинуватила Кіпіані в тому, що той нібито отримував фінансування від Міністерства закордонних справ Польщі та Польського інституту в Києві, а тепер, мовляв, є «рупором української націоналістичної пропаганди».

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Польщі від проросійської партії «Конфедерація» Славомір Менцен опублікував відео зі Львова, де заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». На відео політик стоїть з польською депутаткою Європарламенту від «Конфедерації» Анною Брилькою на фоні пам'ятника Степану Бандері. Вони звинуватили українців у «вшануванні злочинців», назвавши Бандеру «терористом».

Мер Андрій Садовий відреагував на відео Менцена про Бандеру.

«Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели. Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями», – написав він.

Як відомо, спікер Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Вони відбудуться 18 травня.

Теги: вбивство політика українці відео погрози соцмережі Степан Бандера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналістка Емма Антонюк взяла інтерв'ю в полонених російських окупантів
«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ
Вчора, 13:22
Ілон Маск поновив ультиматум у рамках скорочень у держустановах
Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
25 лютого, 09:08
У відеозверненні Порошенко зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною
«Ми зустрічалися лише з двох приводів». Порошенко розказав про свої контакти з Медведчуком
16 лютого, 16:26
Орбан: Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки
Орбан раптово похвалив українців
15 лютого, 23:41
Львівська область стала єдиною в Україні, де перемогу на виборах у 2019 році одержав Петро Порошенко
Порошенко піднімає повстання в регіонах? (документ)
13 лютого, 18:19
Блогер не має жодного відношення до поліції
Поліція Києва покарала блогера, який знімав відео під виглядом кіберполіцейського
4 лютого, 17:44
У разі ухвалення законопроєкту українські біженці, які не мають страхового внеску у систему медичного страхування (NFZ), будуть змушені самостійно оплачувати медичні послуги
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист Батьківщини
Активний учасник Революції Гідності та онук політв'язнів. Згадаймо Левка Кмітя
31 сiчня, 09:00
19-річного фігуриста не пустили на рейс через собаку, і ця випадковість урятувала йому життя
Собака вберіг фігуриста від загибелі у авіакатастрофі у Вашингтоні
30 сiчня, 15:24

Соціум

Кандидат у президенти Польщі, який критикував Бандеру, заявив про «погрози» від історика Кіпіані
Кандидат у президенти Польщі, який критикував Бандеру, заявив про «погрози» від історика Кіпіані
У Москві застрелився полковник МВС
У Москві застрелився полковник МВС
Латвійський суд відправив до в’язниці чоловіка, який зірвав прапор України
Латвійський суд відправив до в’язниці чоловіка, який зірвав прапор України
Таїланд може змінити правила перебування туристів
Таїланд може змінити правила перебування туристів
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у власному будинку
Голлівудський актор з дружиною знайдені мертвими у власному будинку
У світі суттєво скоротилася кількість курців: ВООЗ назвала причини
У світі суттєво скоротилася кількість курців: ВООЗ назвала причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
24K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
12K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
9282
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
8941
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua