Орбан раптово похвалив українців

Орбан: Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки

Угорський політик заявив, що за пів року в Україні може бути мир

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано похвалив Україну, підкресливши, що українці б'ються героїчно. Про це він повідомив у інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону.

Орбан похвалив хоробрість українців, тому він обережний із висловлюваннями щодо Зеленського та країни загалом. Такі висловлювання суперечать його позиції.

Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки. І вони б'ються героїчно, тому я дуже обережний, щоб робити будь-які критичні зауваження щодо президента або України, – сказав Орбан.

Крім того, Віктор Орбан також спрогнозував, що за 6 найближчих місяців або раніше Україна може досягти постійного миру, бо є сильні лідери, які допоможуть. Ймовірно, він натякав на Трампа.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до мирних переговорів щодо російсько-української війни, інакше Україна може стати «Афганістаном Європейського Союзу». Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.

Премʼєр заявив, що політика ЄС щодо підтримки України – «велика помилка». Натомість у лютому 2022 року треба було «негайно ізолювати конфлікт», змусити припинити вогонь і почати переговори, вважає Орбан.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає російського диктатора Володимира Путіна чесним партнером. За його словами, Будапешт зацікавлений у розвитку відносин із Москвою.