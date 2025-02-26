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«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ
Журналістка Емма Антонюк взяла інтерв'ю в полонених російських окупантів
скріншот з Youtube/Це Ніхто Не Буде Дивитись

Відео з відповідями окупантів викликало сотні коментарів серед користувачів

Журналістка Емма Антонюк побувала в таборі для полонених російських окупантів та взяла з ними інтерв'ю. Відео розмов з росіянами, опубліковане на Youtube, викликало неоднозначну реакцію серед глядачів. Зокрема, перекладачка Тетяна Непипенко жорстко розкритикувала задум авторки та назвала її «офіцеркою ґестапо», вказавши на її стиль проведення інтерв`ю. 

«Мені було дуже важко дивитися нове відео Емми Антонюк, але зараз поясню, чому саме. Здебільшого – бо людина вдає із себе офіцерку ґестапо. Це викликає дискомфорт. Гаразд, скажу щиро: мені страшно було дивитися на неї. Погодьтеся, трохи не той ефект, коли на третій рік повномасштабного вторгнення виходить відео, націлене «викривати малєнькіх людєй», бесідувати зі «чмонями» і обсасувати їх із психологами, психотерапевтами, культурологами та іншими. І все це... а заради, власне, чого?», – обурилася глядачка. 

Інтерв`юерка та авторка відео Емма Антонюк заявляла, що прийшла в табір до окупантів, щоб дослідити їх та «банальність зла», яке вони творять в Україні. Про це вона зазначала у дописі на своєму Youtube-каналі.

Емма Антонюк у новому інтерв`ю з полоненими РФ досліджувала їхню суть
Емма Антонюк у новому інтерв`ю з полоненими РФ досліджувала їхню суть
скріншот з Youtube

Однак, на думку Тетяни Непипенко, даний задум інтерв`ю був актуальним виключно для періоду початку повномасштабного вторгнення, коли суспільство перебувало на іншій стадії усвідомлення подій. 

«...Зараз, гадала би, в нас дещо змінилася оптика, а також змінилися пріорітети. І чи не мав за звичку кожен, хто вважає себе хоч трохи публічним, чи хоч трохи інтелектуалом, дорікнути іноземнцям за звичку осягати душу російскую і колупатися у справжніх причинах, чого ж вони століттями приходять на чужу землю убивати? Еммо, відповідь на винесене у назву питання «Що ми мусимо знати про російське зло?» можна показати кадрами фоторепортерів, на щастя, бодай за ці три роки маємо їх удосталь» , – зазначила Непипенко.

На її думку, нині для українського суспільства пріоритетною задачею є робота над колективною травмою, а не посилення спільної ненависті.  «...Длубатися в болоті увʼязнених окупантів і в тому, що в них там у голові заради переглядів на ютубі – хороший метод лише аби ростити шкідливий і небезпечний комплекс Великої Української Раси, яка щодня, у всі часи ростила покоління янголів і світодержців, ну не менше. А такого не було ніколи ні з якою нацією» , – підсумовує Непипенко.

Тим часом сотні користувачів під відео висловили підтримку журналістці Антонюк та подякували за роботу та витримку. 

скріншот з Youtube
скріншот з Youtube
Користувачі дякують Еммі Антонюк під її інтерв`ю з російськими полоненими

Як відомо, напередодні на Youtube каналі Емми Антонюк вийшло відео під назвою «Банальність зла». У ньому блогерка відвідала табір для полонених окупантів та взяла інтерв`ю у деяких ув`язнених росіян. Зокрема, запитувала в окупантів про їхє життя, добро, зло, гідність, мотиви війни та особисті переконання стосовно режиму Путіна. Примітно, що у ході розмов Емма розмовляла виключно українською мовою. Як повідомляла авторка, над відео з відповідями полонених РФ працювали відомі українські психологи, культурологині, філософи та літературознавці. 

Нагадаємо, що торік у липні Емма Антонюк випустила скандальне інтерв`ю зі співачкою Христиною Соловій. Згодом вона припустила, що під час їхньої розмови Соловій могла бути нетверезою. Також Антонюк назвала артистку лицеміркою, бо на її думку, вона не має толерантності до тих людей, які робили помилки у минулому. 

Раніше «Главком» повідомляв, полонені росіяни розповіли про жахливі умови служби в армії РФ. Зокрема, про катастрофічні умови служби в армії окупантів та жорстокість командування, яке не зупиняється перед розправами над власними підлеглими.

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Теги: росія окупанти табір відео росіяни інтерв'ю

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Суспільство

«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ
«Вдає офіцерку ґестапо»: як мережа відреагувала на інтерв'ю Емми Антонюк із військовополоненими РФ
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