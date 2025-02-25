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Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
Ілон Маск поновив ультиматум у рамках скорочень у держустановах
фото з відкритих джерел

Мільярдер прагне виправдати свою роботу будь-якою ціною, навіть попри осуд членів партії

Ілон Маск продовжив дію свого ультиматуму, щоб домогтися масових скорочень серед федеральних працівників. Ті повторно отримали від винахідника листа з погрозами, не зважаючи на невдоволення деяких прибічників Трампа. Натомість лідер США активно підтримує ініціативу свого підлеглого. 

За словами новоспеченого очільника Департаменту ефективності уряду, він дає людям ще один шанс. І якщо цього разу працівники не виконають наказ та не нададуть перелік своїх досягнень на посаді, то будуть звільнені, пригрозив Маск у своїй соцмережі

«Запит, наведений в електронному листі, був абсолютно тривіальним, усе, що потрібно було зробити – це надрукувати кілька слів та натиснути «надіслати»! Натомість багато з них провалили навіть цей божевільний тест, який насторожив навіть деяких керівників! Чи бачили ви коли-небудь таку некомпетентність і презирство у питанні витрачання ваших податків?...»? – здивовано пише Маск.

Ілон Маск керує масовими скороченнями держустанов США
Ілон Маск керує масовими скороченнями держустанов США
фото: x.com/elonmusk

Окрім Пентагону, ФБР та інших держустанов, електронні листи надійшли й федеральним суддям та іншим працівникам судової системи, які є окремою гілкою влади і не контролюються адміністрацією США. Провідні агенції Америки збентежені. Деякі менеджери змушують своїх працівників коритися наказу, решта ж намагається уникати прямих відповідей. Зокрема, за даними агенства Reuters, у Департаменті охорони здоров’я та соціальних служб порадили співробітникам відповідати на розсилку максимально узагальнено, уникаючи конкретного переліку справ. Низка політиків обох партій вважає, що мандат Ілона Маска суперечить закону. Тим часом профспілки вже подали до суду із вимогою визнати розсилку Маска незаконною.

Такі дії відбуваються у рамках програми Трампа щодо скорочення державних витрат. У своїх соцмережах Трамп заявляв, що державні органи влади та ЗМІ повні «хабарів, брехні та аб`юзу», саме тому їх необхідно викрити. Наразі відомо про скорочення близько 20 тисяч працівників. 

Нагадаємо, цієї суботи низка провідних державних установ, включно з Пентагоном, ФБР та Держдепом та Нацбезпеки США, отримали електронного листа із наказом від Ілона Маска. У ньому він повідомив, що у сотень тисяч працівників є 48 годин для того, щоб надати перелік із п'яти власних досягнень на посаді, інакше – звільнення за скороченням. 

Адміністрація Трампа скоротила співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Тисячі людей вже втратили роботу. На тлі політичних скандалів Трампа Америку сколихнула хвиля протестів. 

Раніше лідер США доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп запевняв, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». 

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Теги: наказ Ілон Маск соцмережі Дональд Трамп ФБР прокурор Пентагон

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