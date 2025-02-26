Кандидат у президенти Польщі приїхав до Львова та розкритикував Бандеру

Політик від «Конфедерації» порівняв Степана Бандеру з Гітлером

Кандидат на посаду президента Польщі від проросійської партії «Конфедерація» Славомір Менцен опублікував відео зі Львова, де заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі політика.

На відео політик стоїть з польською депутаткою Європарламенту від «Конфедерації» Анною Брилькою на фоні пам'ятника Степану Бандері. Вони звинуватили українців у «вшануванні злочинців», назвавши Бандеру «терористом».

«Українці продовжують вшановувати злочинців, винних у вбивстві 100 тисяч поляків. Ми стоїмо з Анною Брилькою у Львові під пам’ятником Степану Бандері. Це терорист, якого ще під час Другої світової війни польський суд засудив до смерті за вбивства поляків. Він заснував організацію український націоналістів, яка відповідальна за Волинську трагедію. Люди Бандери закатували 100 тис. поляків. Україна повинна якнайшвидше закінчити культ Степана Бандери», – сказав він.

Водночас Брилька порівняла Бандеру з Адольфом Гітлером.

Тим часом мер Андрій Садовий відреагував на відео Менцена про Бандеру.

«Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели. Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями», – написав він.

Як відомо, спікер Сейму Польщі Шимон Головня назвав дату проведення президентських виборів. Вони відбудуться 18 травня.

До слова, Польща готує 46-й пакет військової допомоги Україні: його вартість становитиме €200 млн.