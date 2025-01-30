Собака вберіг фігуриста від загибелі у авіакатастрофі у Вашингтоні

19-річного фігуриста не пустили на рейс через собаку, і ця випадковість урятувала йому життя

Американський фігурист не потрапив на літак, що розбився в США, через свою собаку

Американський фігурист Джон Маравілл дивом уникнув трагічної долі, що спіткала інших його колег по льоду. Спортсмен мав летіти літаком авіакомпанії PSA Airlines, який зазнав катастрофи у Вашингтоні, але його не пустили на борт через занадто велику собаку.

«Працівник на стійці реєстрації пасажирів сказав мені, що мій собака занадто великий для перевезень, хоча це був наш зворотній рейс. Тому ми вирішили поїхати машиною», – сказав Маравілл.

«Відчуваю себе заціпенілим, це божевілля. На щастя, це був не мій літак, але я знаю кілька фігуристів, тренерів і сімей, які були в тому літаку... Я не хочу називати імен, але в літаку було близько 14 фігуристів, не рахуючи їхніх батьків, і кілька тренерів.Така трагедія», – додав Маравілл.

Інцидент стався 29 січня, коли фігуристи поверталися з чемпіонату США з фігурного катання, що проходив з 21 по 26 січня у Вічіто, штат Канзас.

З 20 по 26 січня у Вічіто, на арені «Інтраст Бенк Арена», пройшов чемпіонат США з фігурного катання. Під час цієї події розподілялися медалі в чоловічих і жіночих одиночних розрядах, парному катанні та танцях на льоду, охоплюючи старший, юніорський і початківець рівні.

Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.

Нагадаємо, у Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.

Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.