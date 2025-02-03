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Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться

Ірина Бура
glavcom.ua
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Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
У разі ухвалення законопроєкту українські біженці, які не мають страхового внеску у систему медичного страхування (NFZ), будуть змушені самостійно оплачувати медичні послуги
фото з відкритих джерел

Ситуація може суттєво вплинути на життя багатьох українців у Польщі

 

Політична партія «Конфедерація» подала до Сейму законопроєкт, який пропонує скасувати право на безкоштовну медичну допомогу для українських біженців, які не сплачують страхові внески. Про це інформує in Рoland.

Так, віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак пояснив, що метою законопроєкту є усунення нерівності між українськими біженцями та іншими іноземцями, а також деякими польськими громадянами. За його словами, чинне законодавство надає біженцям привілеї, які можуть здаватися несправедливими для місцевого населення.

У разі ухвалення законопроєкту українські біженці, які не мають страхового внеску у систему медичного страхування (NFZ), будуть змушені самостійно оплачувати медичні послуги.

Експерти попереджають, що такі зміни можуть створити бар’єри для отримання медичної допомоги та негативно вплинути на стан здоров’я біженців. Окрім того, це може посилити соціальну напругу та викликати критику з боку міжнародної спільноти.

Наразі польський уряд офіційно не коментував пропозицію «Конфедерації». Втім, у попередніх заявах представники влади наголошували на необхідності підтримки біженців, які рятуються від війни.

Законопроєкт має пройти обговорення у Сеймі. Якщо його буде ухвалено, українські біженці втратять право на безкоштовну медичну допомогу, якщо не сплачуватимуть страхові внески. Враховуючи гостру дискусію, ситуація може суттєво вплинути на життя багатьох українців у Польщі.

Нагадаємо, біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири.

До слова, 23 лютого 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Однією з обіцянок у виборчій програмі блоку консервативних партій ХДС і ХСС – Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу – вказано «працевлаштування українців і українок». Про це пише DW.

Це лише один із пунктів «жорсткої міграційної політики» цих партій, який є частиною розділу про зупинення «нелегальної міграції». Крім того, видання зазначає, що українцям можуть різко скоротити соціальні виплати («гроші для громадян» – 563 євро щомісяця), але тільки для тих біженців, які тільки зараз приїдуть в Німеччину.

Як відомо, Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. З початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччинане пропустила на кордоні.

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Теги: Польща страхування біженці населення послуги українці гроші війна податки вибори законопроєкт

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