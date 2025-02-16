«Ми зустрічалися лише з двох приводів». Порошенко розказав про свої контакти з Медведчуком

Експрезидент, на якого накладено санкції, виклав свою версію стосунків із Медведчуком. Обидва є фігурантами гучної вугільної справи

Експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко заявив, що ніколи не обговорював із обвинуваченим у держраді Віктором Медведчуком вугільні питання. Про це він сказав у інтерв’ю «Цензор.Нет».

«Ми зустрічалися лише з двох приводів. Перша тема для розмови – ми могли вийти на зв'язок з Путіним виключно через Медведчука. Не через Зурабова (посла РФ, – ред.), ні через кого ще. І коли треба було, щоб Путін взяв трубку, на жаль, єдиною можливою була ця позиція. Її запропонував Путін, він це проговорював на зустрічах з Меркель і Олландом. Друга позиція – це обмін полоненими. Коли наші переговорники розуміли, що ми вперлись в глухий кут, ми до нього звертались», – сказав Порошенко.

Експрезидент також додав, що під час президентства Кучми Медведчук його «атакував» як глава адміністрації.

«Бо я свого часу розвалив його фракцію. Коли «Солідарність» пішла до Ющенка. Ми тоді вийшли разом з Євгеном Кириловичем Марчуком. Уявіть, це 98-й рік, як щойно обрана в парламент людина. Для мене фракція, де були Кравчук і Марчук, здавалась дуже потужною. Але як тільки я побачив, що Євген Кирилович не в захваті, ми з ним домовилися і разом вийшли», – пояснив Петро Порошенко.

Раніше Офіс генпрокурора нагадав, що у грудні 2021 року п’ятому президенту України Порошенку було повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). У цьому ж кримінальному провадженні у вчиненні цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку.

Вони підозрюються у тому, що з листопада 2014 року до січня 2015 року у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва РФ сприяли терористичним організаціям «ЛНР/ДНР» в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій. Ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від РФ та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій.

Як відомо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

12 лютого про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого.

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.