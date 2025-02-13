Порошенко піднімає повстання в регіонах? (документ)

Львівська область стала єдиною в Україні, де перемогу на виборах у 2019 році одержав Петро Порошенко

Соратники експрезидента, на якого держава Україна наклала санкції, збирають позачергову сесію облради на Львівщині

Народний депутат України Синютка Олег опублікував на Facebook-сторінці документ про скликання XXVI позачергової сесії Львівської обласної ради стосовно введення санкцій проти Петра Порошенка.

«В Львівській обласній раді ініціювали скликання позачергової сесії, щоб ухвалити звернення про недопущення диктатури в Україні», – написав Синютка.

У документі йдеться, що «на початку повномасштабного вторгнення усі політичні сили об’єднались, адже для перемоги над Росією потрібна внутрішня єдність, проте зараз влада, рахуючи політичні рейтинги і соціологічні дослідження, готуючись до виборів, вирішила поступово розколювати наше суспільство».

«Українське суспільство втомлене спостерігати, як купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який на Росії будує Путін. З огляду на це, користуючись правом, передбаченим частинами п’ятою та сьомою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимагаємо негайно скликати XXVI позачергову сесію Львівської обласної ради з наступним порядком денним:

Про звернення Львівської обласної ради до Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення узурпації влади в Україні та переслідування опозиції», – йдеться у зверненні.

Зазначимо, що 13 лютого офіційно стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого.

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.