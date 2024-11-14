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Кліматична криза в Греції: популярна страва зникає з меню ресторанів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кліматична криза в Греції: популярна страва зникає з меню ресторанів
Мідії у ресторанах Греції можуть стати делікатесом
фото із відкритих джерел

Грецькі таверни були змушені прибрати мідії з меню через рекордну температуру моря

Цьогоріч Греція страждала від аномальної спеки, що зокрема позначилося на туризмі. Під удар потрапила мідії, які є фірмовою стравою в грецьких тавернах. Ситуація цього сезону була настільки поганою, що ресторатори вимушені були виключати їх з меню. Адже ферми з вирощування мідій в Егейському морі не змогли вирощувати молюскі через погодні умови. Про це пише The Independent.

«Це другий випадок за три роки, коли рекордна температура моря вдарила по вилову мідій у північній Греції, де фермери заявили, що спостерігали зниження вилову 2024 року на 90%», – йдеться у статті.

Вчені при цьому кажуть, що екстремальні погодні умови, пов'язані з глобальним потеплінням, можуть також завдати серйозної шкоди аквакультурі Греції (йдеться про вирощування їстівних водних організмів, – «Главком»).

У липні 2024 року на країну обрушилася серія хвиль тепла, через що температура моря в затоці Термаїкос, її основному районі виробництва мідій, упродовж кількох днів перевищувала 30 градусів за Цельсієм – а це занадто спекотно для виживання мідій.

У Греції востаннє масова загибель мідій була в 2021 році, але вчені тоді прогнозували, що це не повториться ще 10 років, але вони помилились.

«Це демонструє навіть найбільш скептично налаштованим, що кліматична криза вже тут... Ми дуже близькі до краху вирощування мідій у Греції, тому держава повинна підтримати цих людей (грецьких фермерів, – «Главком»)», – сказав Костас Кукарас, біолог, який вивчає морські екосистеми.

Згідно з даними Грецької організації виробників аквакультури (HAPO), обсяг вирощування їстівних водних організмів у Греції в 2021 році склав понад 619 мільйонів євро, що є третім показником у Європі після Франції та Іспанії. Вона входить до числа основних виробників середземноморських мідій у Європі та експортує майже 20 тис. тонн, які щорічно вирощують малі сімейні підприємства.

Зараз більшість дрібних грецьких аквафермерів опинилися на межі розорення. Вони домагаються державної компенсації для погашення боргів, тоді як інші шукають нову роботу. 

Нагадаємо, під час відпочинку в районі острова Корфу у Греції потонули дві туристки з України: трагедія сталася 30 вересня. 

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Теги: клімат Греція бізнес криза ресторан фермер море вчені

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