Арктичні моря можуть повністю звільнитися від льоду до літа 2027 року

Нове дослідження попереджає, що перший арктичний день без льоду може настати протягом трьох років

Тепла арктична зима і весна не дають морському льоду у Арктиці формуватися

Міжнародна група вчених із США та Швеції вирахували, коли морські льоди в Арктиці можуть повністю розтанути в літній період. Виявилося, що цей момент може настати раніше, ніж передбачалося. Про це пише ScienceDaily.

Попередні розрахунки показали, що в міру зміни клімату морський лід в Арктиці зникає з безпрецедентною швидкістю – більш ніж на 12% кожне десятиліття. Мінімальна площа у 2024 році склала 4,28 млн кв. км, що перевищило історичний мінімум, зафіксований у вересні 2012 року. Вважається, що коли площа льодів у Північному Льодовитому океані становитиме менше 1 млн кв. км, Арктика буде вважатися вільною від льоду. Раніше передбачалося, що це станеться у 2030-х роках.

У новому дослідженні фахівці використали комп'ютерні моделі, провівши понад 300 цифрових симуляцій. Більшість тестів передбачили, що Арктика звільниться від морських льодів у проміжку від дев'яти до двадцяти років після 2023 року. Найраніший прогноз – 2027 рік, і ще дев'ять моделей вказали на можливість розморожування Північного Льодовитого океану через три-шість років.

Вчені виявили, що серія екстремальних погодних явищ може розтопити 2 млн. кв. км або більше морського льоду за короткий проміжок часу: незвичайно тепла осінь спочатку його послаблює, потім тепла арктична зима і весна не дають морському льоду формуватися. Коли Арктика зазнає такого екстремального потепління протягом трьох або більше років поспіль, перший день без льоду може настати наприкінці літа.

Морський лід захищає Арктику від потепління, відбиваючи сонячне світло, що входить назад у космос. При меншій кількості льоду темніші океанські води поглинатимуть більше тепла від сонця, що ще більше підвищить температуру в Арктиці і в усьому світі. Крім того, потепління в Арктиці може змінити характер вітру та морських течій, що призведе до екстремальніших погодних явищ по всьому світу.

За словами вчених, є й добрі новини. Згідно з дослідженням, скорочення парникових викидів може відсунути терміни звільнення Арктики з льоду.

До слова, Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці. США ретельно спостерігають за співпрацею між Росією та Китаєм в Арктиці і вважають недавню військову активність обох країн у цьому регіоні «тривожним сигналом»