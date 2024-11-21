Мозковий імплант Neuralink буде вперше протестовано за межами США

UHN: випробування мозкового імпланту Neuralink вперше проведуть у Канаді

Мозковий імплант компанії Ілона Маска Neuralink вперше буде протестовано за межами США. Про це повідомляє пресслужба державної мережі лікарень Канади University Health Network (UHN). Уточнюється, що випробування буде включати імплантацію пристрою.

Як зазначає Reuters, проведення процедури UHN одержала відповідний дозвіл від Міністерства охорони здоров'я Канади. Метою випробувань є оцінка безпеки імпланту та хірургічного робота, а також визначення функціональних можливостей бездротового комп'ютера, який дозволить людям із паралічем усіх кінцівок керувати пристроями силою думки.

Очільник UHN Кевін Сміт зазначив, що він гордий за те, що клініка на передовій нейрохірургічних досліджень. Його колега завідувач кафедри нейрохірургії в UHN Андрес Лозано вважає, що ця значуща операція дасть можливість змінити та покращити життя пацієнтів з обмеженим потенціалом.

Раніше фахівці компанії Neuralink, що належить американському підприємцю Ілону Маску, успішно вживили імплантат Telepathy у мозок другої людини. За допомогою цього чіпа можна керувати цифровими пристроями силою думки. Компанія каже, що пристрій добре працює у другому досліджуваному пацієнті, який використовував його, щоб грати у відеоігри та навчитися створювати 3D-об’єкти.

Як нагадало Reuters, у вересні стартап Маска отримав від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США позначення «проривний пристрій» за свій експериментальний імплант, спрямований на відновлення зору.

До слова, вчені Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) повідомили про створення нейрочіпа, здатного швидко і з точністю 91% розпізнавати рукописні літери за сигналами мозку. Розробка вчених із Лозанни значно перевершила чіп Neuralink за багатьма параметрами.