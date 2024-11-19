Хто жартує смішніше: люди чи штучний інтелект? Результати дослідження здивували

Дослідження проводилося в два етапи. У першому дослідженні ChatGPT і 105 учасників виконали три завдання, кожне з яких містило три підказки

Лише 25% учасників оцінили жарти від людей кумеднішими

Результати нового дослідження засвідчили, що жарти, згенеровані штучним інтелектом, викликають більше сміху, ніж ті, які створюють люди. Про це повідомляє USC.

Дослідницька група на чолі з докторантом Дрю Горенцом із Коледжу літератури, мистецтв і наук USC Dornsife вирішила порівняти реакцію людей на жарти, створені штучним інтелектом, із жартами, написаними людьми.

Група з’ясувала, що лише 25% учасників оцінили жарти від людей як смішніші і ще 5% визнали обидва джерела однаково смішними. Результати залишилися стабільними незалежно від демографічних відмінностей серед учасників.

Дослідження проводилося в два етапи. У першому дослідженні ChatGPT і 105 учасників виконали три завдання, кожне з яких містило три підказки. У другому етапі дослідження вчені порівняли заголовки, створені ChatGPT у стилі сатиричного видання The Onion, з оригінальними заголовками цього видання.

В обох випадках, учасники оцінили заголовки від ChatGPT так само високо, як і роботи професійних гумористів.

«Оскільки ChatGPT сам не може відчувати емоції, але він розповідає нові анекдоти краще, ніж звичайна людина, ці дослідження доводять, що вам не потрібно відчувати емоції від оцінки гарного жарту, щоб самому розповісти дійсно хороший жарт», – сказав Горенц.

Щоб побачити, як ChatGPT може протистояти професійним гумористам, дослідники провели друге дослідження, у якому вони попросили ChatGPT розробити нові заголовки в сатиричному стилі The Onion. Потім вони попросили іншу групу з 200 учасників оцінити те, на скільки смішними були оригінальні заголовки Onion і нові заголовки, створені ChatGPT. Учасники знайшли заголовки ChatGPT такими ж смішними, як і оригінальні заголовки Onion.

Нагадаємо, портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим витвором мистецтва робота-гуманоїда Ai-Da, який було продано на аукціоні в Нью-Йорку за $1 084 800 (44,496 млн грн).

Портрет Алана Тюрінга заввишки 2,2 м має назву AI God. Його стоврив перший у світі ультрареалістичний робот-художник Ai-Da, названий на честь Ади Лавлейс, яка вважається першим у світі програмістом.

До слова, китайська компанія LimX Dynamics представила першого у світі модульного двоногого робота. Кінцівки робота можна модифікувати для різних режимів пересування: від імітації людської ходи до пересування на колесах.