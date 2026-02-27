Казахстан засудив 25-річного чоловіка за участь у війні проти України

За останній рік Астана відкрила близько 700 кримінальних проваджень проти громадян, які воювали проти України

У Казахстані до шести років позбавлення волі було засуджено 25-річного жителя села Бугрове в Північно-Казахстанській області Євгена Люфта. Він брав участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Казахське телеграфне агентство.

Рішення ухвалив Кизилжарський районний суд Північно-Казахстанської області. За версією слідства, чоловік на початку лютого 2025 року поїхав на заробітки до РФ. У Москві, чекаючи на пересадку на інший потяг, він познайомився з людьми, які представилися йому волонтерами. Вони вербували добровольців на війну проти України, запевнивши, що допоможуть у прискореному отриманні громадянства Російської Федерації, отриманні земельної ділянки, а в разі загибелі виплатять родичам грошову компенсацію.

Чоловіка відвезли до Нижнього Новгорода, і вже в середині лютого Люфт уклав річний контракт із Міністерством оборони Росії. Після навчань його направили до тимчасово окупованої Луганської області, а після цього – до Бахмута на Донеччині.

У період з лютого до квітня 2025 року Люфт брав участь у бойових діях, а 30 квітня був поранений. З 1 до 5 травня він лікувався в госпіталі та отримав відпустку, після чого самовільно залишив Росію та повернувся до Казахстану.

У суді Люфт не визнав звинувачення та заявив, що є громадянином Росії. За його словами, в цій ситуації винна міграційна служба, яка нібито не надіслала підтвердження про відмову від громадянства. Проте, згідно з текстом вироку, російське громадянство він отримав 27 червня 2025 року, тобто вже після участі в бойових діях.

Нагадаємо, казахські правоохоронні органи різко активізували переслідування громадян, які воювали проти України у складі російських підрозділів. Лише за останній рік у країні було відкрито близько 700 кримінальних проваджень.