У Казахстані сім людей загинули під час вибуху газу в кафе

У Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент з надзвичайних ситуацій Акмолинської області.

Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано. Вісьмох людей відпустили додому після надання медичної допомоги. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Як відомо, у ніч з 26 на 27 лютого в Щучинську стався вибух газу в кафе, прибудованому до житлового будинку. Прибувши на місце події, пожежники винесли з палаючої будівлі пʼять газових балонів (об'ємом по 50 літрів кожен) і два кисневих балони, недопустивши повторних вибухів усередині приміщення.

Причини та обставини події встановлюються. За фактом пожежі порушено кримінальну справу. Проводяться необхідні слідчі дії.

