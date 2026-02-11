Головна Світ Політика
Уряд Казахстану планує відмовитися від російської мови

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Уряд Казахстану планує відмовитися від російської мови
Казахстану поступово зменшує вплив РФ на життя країни
Казахська мова поступово стає основною мовою в країні

У Казахстані поступово відмовляються від російської мови. Зокрема, уряд хоче змінити статус російської мови Росії на території Казахстану. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Повідомляється, що у проєкті нової конституції Казахстану уряд пропонує змінити формулювання, яке визначає статус російської мови в країні. У документі, де зазначено про те, що російська мова використовується «на рівні з казахською», пропонують замінити на «поруч із казахською».

У Казахстані поступово відмовляються від російської мови
У Казахстані поступово відмовляються від російської мови
До того ж останнім часом у Казахстані все частіше почали використовувати казахську мову, а не російську. Наприклад, у держуправлінні, освіті та публічній сфері. Як повідомляє ЦПД, після початку повномасштабного вторгнення Казахстан відсторонився від Росії не лише в гуманітарних питаннях. Казахстан позбавив РФ можливості відмивати кошти та обходити санкції за допомогою казахстанських банків.

Нагадаємо, що казахстанські правоохоронні органи різко активізували переслідування громадян, які воювали проти України у складі російських підрозділів. Лише за останній рік у країні відкрили близько 700 кримінальних проваджень щодо таких осіб. Судова практика фактично не робить різниці між найманцями ПВК «Вагнер» та тими, хто офіційно підписував контракти з міноборони РФ.

Раніше «Главком» писав про те, що Казахстан звернувся до України з вимогою припинити атаки на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську, після того, як безпілотники значно пошкодили інфраструктуру термінала, що призвело до зупинки експорту нафти. КТК обробляє понад 1% світової нафти і є важливим елементом для експорту нафти з Казахстану, де цей термінал обробляє до 80% нафти країни.

