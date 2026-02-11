Уряд Казахстану планує відмовитися від російської мови

Казахська мова поступово стає основною мовою в країні

У Казахстані поступово відмовляються від російської мови. Зокрема, уряд хоче змінити статус російської мови Росії на території Казахстану. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Повідомляється, що у проєкті нової конституції Казахстану уряд пропонує змінити формулювання, яке визначає статус російської мови в країні. У документі, де зазначено про те, що російська мова використовується «на рівні з казахською», пропонують замінити на «поруч із казахською».

До того ж останнім часом у Казахстані все частіше почали використовувати казахську мову, а не російську. Наприклад, у держуправлінні, освіті та публічній сфері. Як повідомляє ЦПД, після початку повномасштабного вторгнення Казахстан відсторонився від Росії не лише в гуманітарних питаннях. Казахстан позбавив РФ можливості відмивати кошти та обходити санкції за допомогою казахстанських банків.

Нагадаємо, що казахстанські правоохоронні органи різко активізували переслідування громадян, які воювали проти України у складі російських підрозділів. Лише за останній рік у країні відкрили близько 700 кримінальних проваджень щодо таких осіб. Судова практика фактично не робить різниці між найманцями ПВК «Вагнер» та тими, хто офіційно підписував контракти з міноборони РФ.

Раніше «Главком» писав про те, що Казахстан звернувся до України з вимогою припинити атаки на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську, після того, як безпілотники значно пошкодили інфраструктуру термінала, що призвело до зупинки експорту нафти. КТК обробляє понад 1% світової нафти і є важливим елементом для експорту нафти з Казахстану, де цей термінал обробляє до 80% нафти країни.