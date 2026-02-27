Головна Світ Соціум
У Росії відбувається примусова мілітаризація вишів – українська розвідка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Росії відбувається примусова мілітаризація вишів – українська розвідка
Кремль перетворює університети на інструмент мобілізації
фото з відкритих джерел

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії. Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну

Москва остаточно перетворила вищу освіту на інструмент мобілізації. Студентам престижних закладів ставлять ультиматум: або відрахування, або служба в військових підрозділах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

За даними Службу зовнішньої розвідки України, щонайменше 16 петербурзьких вишів та десятки регіональних коледжів беруть участь у централізованій кампанії міноборони Росії із вербування студентів на війну в Україні. І за це студентам обіцяють до 5,5 млн рублів «за рік», а потім вони зможуть повернутися до навчання.

Міністерство оборони Росії навіть підготувало і надіслало до університетів офіційну методичку з агітації студентів для вступу до новостворених військ безпілотних систем.

«Університети зобов'язані звітувати про «проведену роботу» перед головним управлінням кадрів міноборони. Від кожного факультету університету імені Плеханова вимагають щомісяця відправляти на фронт двох студентів – вербувати їх змушують старост груп», – йдеться в повідомленні.

Паралельно аналогічна практика запрацювала у вишах по всіх регіонах Росії. Студентів з академзаборгованостями цілеспрямовано відбирають як першу групу «агітації» – їм пропонують альтернативу відрахуванню. На ухвалення рішення дають три дні. 

Як зазначає Центр протидії дезінформації, фактично університети РФ почали виконувати функції рекрутингових центрів. Це свідчить про глибоку кризу людського ресурсу та підготовку путінського режиму до тривалої війни, де молодь розглядається виключно як «витратний матеріал»

Нагадаємо, Російська Федерація постане перед неминучою потребою повернення до загальної мобілізації, якщо Кремлю не вдасться досягти прогресу в політичній площині або в мирних переговорах. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

В Офісі глави держави наголошують, що чинний ресурс «прихованої» мобілізації в Росії та залучення контрактників вичерпує себе. Якщо Росія не зможе нав'язати свої умови за столом перемовин або через політичний тиск на Захід, єдиним способом підтримувати інтенсивність боїв для Путіна залишиться масовий примусовий призов.

