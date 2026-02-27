Головна Світ Соціум
Суд дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали в Білому домі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Суд дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали в Білому домі
Білий дім заявляє, що будівництво фінансується за рахунок приватних пожертв, зокрема самого Трампа
фото: Getty Images

Організація вимагала призупинити будівництво до проведення незалежних експертиз і отримання дозволу Конгресу

Федеральний суддя Річард Леон відмовився заборонити адміністрації президента США Дональда Трампа продовжувати будівництво бальної зали вартістю 400 млн доларів на території Білого дому, для якої раніше знесли Східне крило. Про це пише Associated Press, передає «Главком».

Суд постановив, що Національний фонд охорони історичної спадщини навряд чи зможе домогтися тимчасової заборони проєкту в нинішньому вигляді позову. За словами Леона, позивачі не надали достатніх юридичних підстав для перевірки законності повноважень президента реалізовувати проєкт без схвалення Конгресу.

«Позивач не подав необхідних підстав для перевірки законних повноважень, на які посилається президент, здійснюючи цей будівельний проєкт без схвалення Конгресу та за рахунок приватних коштів», – зазначив суддя.

Організація вимагала призупинити будівництво до проведення незалежних експертиз і отримання дозволу Конгресу. Президент і CEO фонду Керол Квіллен заявила, що група «розчарована» рішенням, але планує внести зміни до позову.

«Ми задоволені тим, що суддя визнав наше право подати цей позов… і закликав нас внести зміни до скарги. Ми зробимо це негайно», – сказала вона.

Білий дім заявляє, що будівництво фінансується за рахунок приватних пожертв, зокрема самого Трампа. Наземні роботи планують розпочати у квітні. Адміністрація також наголосила, що попередні президенти реалізовували масштабні реконструкції Білого дому без окремого схвалення Конгресу.

Суддя окремо зазначив, що наразі не може оцінити всі законодавчі аргументи позивачів, однак у теперішньому вигляді вимога про зупинку будівництва не має достатніх правових підстав.

Нагадаємо, National Trust for Historic Preservation подали до суду проти зведення бальної зали в Білому домі. Тоді Трамп заявив, що позов не має підстав і поданий надто пізно

До слова, Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною. 

Теги: Дональд Трамп суд

