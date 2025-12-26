Близько 700 справ за рік: у Казахстані переслідують учасників війни проти України

Влада країни офіційно заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України

Казахстанські правоохоронні органи різко активізували переслідування громадян, які воювали проти України у складі російських підрозділів. Лише за останній рік у країні відкрили близько 700 кримінальних проваджень щодо таких осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазона».

Як зазначається у публікації, судова практика фактично не робить різниці між найманцями ПВК «Вагнер» та тими, хто офіційно підписував контракти з міноборони РФ.

В усіх випадках ідеться про порушення статей кримінального законодавства, що забороняють участь громадян Казахстану у збройних конфліктах за кордоном. У судових рішеннях підкреслюється, що обвинувачені свідомо погоджувалися на участь у війні.

Ще кілька років тому кількість подібних справ обмежувалася поодинокими десятками. Ситуація різко змінилася на початку 2025 року – після оприлюднення українським проєктом «Хочу жити» даних про іноземців, які могли воювати на боці Росії.

Після цього правоохоронці почали масово перевіряти та відкривати провадження.

За даними джерела, за час повномасштабної війни проти України загинули майже 200 громадян або вихідців із Казахстану.

На офіційному рівні Астана продовжує декларувати нейтралітет у війні Росії проти України. Президент Касим-Жомарт Токаєв публічно закликає до переговорного процесу та заявляє про готовність Казахстану долучитися до посередницьких зусиль.

Нагадаємо, що Україна відповіла на заяву Казахстану щодо атак на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму, підкреслюючи, що жодні дії української сторони не були спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін. Міністерство закордонних справ України наголосило, що всі зусилля України орієнтовані на відсіч російській агресії та реалізацію права на самооборону, гарантованого 51 статтею Статуту ООН.