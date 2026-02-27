Головна Світ Соціум
Ватикан випустив незвичайну марку на підтримку українців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На марці зображений Патріарший собор Воскресіння Христового під час відключення електроенергії
фото: Reuters

Ватикан представив нову поштову марку, присвячену українським католикам. На ній зображено Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві під час блекауту

Поштова служба Святого Престолу представила марку з драматичним дизайном, що зображує Київ у часи блекаутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

На новій марці київський собор зображений затемненим через відключення електроенергії, проте позаду його силует підсвічує помаранчеве сяйво вечірнього неба.

Повідомляється, що такий дизайн став нетиповим для ватиканської філателії. Поштова служба Святого Престолу зазвичай випускає марки з нагоди католицьких свят або на честь національних Церков, уникаючи політичних акцентів та віддаючи перевагу зображенням релігійних постатей, зокрема місцевих святих.

Марка на підтримку українців
Марка на підтримку українців
фото: Reuters

Глава Української Греко-Католицької церкви Святослав Шевчук, який був у Ватикані, назвав випуск марки «великим моментом втіхи».

«Ми дійсно відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни», – сказав він.

Нагадаємо, Ватикан вирішив поєднати традицію з новими технологіями. Для відвідувачів богослужінь запускає систему синхронного перекладу, яка працює на основі штучного інтелекту. 

Тепер учасники святої меси зможуть слухати або читати переклад одразу 60 мовами. Сама ідея полягає в тому, щоб зробити літургію зрозумілішою для паломників незалежно від їхньої мови.

Скористатися перекладом доволі просто: відвідувачам потрібно лише відсканувати QR-код у храмі. Після цього відкриється вебсторінка з аудіо- та текстовим перекладом у режимі реального часу.

Теги: Ватикан Україна війна католицька церква

