Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з країн обмежить тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн обмежить тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
Норвегія прийняла найбільшу кількість українців серед скандинавських країн
фото з відкритих джерел

Нові заявники-чоловіки призовного віку не отримуватимуть дозвіл на проживання на основі групового захисту

Лейбористський уряд Норвегії запропонував посилити правила проживання для українських біженців. Згідно з ініціативою, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати тимчасовий колективний захист, за винятком окремих випадків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції Норвегії, пише «Главком».

Відповідно до пропозиції, нові заявники-чоловіки призовного віку не отримуватимуть дозвіл на проживання на основі групового захисту. Натомість вони зможуть подавати індивідуальні заяви на притулок за загальною процедурою.

Міністерка праці та інклюзії Керсті Стенсенг зазначила, що норвезькі муніципалітети повідомляють про нестачу житла та навантаження на соціальні служби. За її словами, країна не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати.

Посилення не стосуватиметься тих, хто вже отримав тимчасовий захист. Також передбачені винятки для чоловіків, які документально звільнені від військової служби, проходять медичну евакуацію або є єдиними опікунами дітей.

Уряд планує ухвалити зміни до Великодня, після чого вони набудуть чинності.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що країна, яка вже прийняла понад 100 тис. українців, останніми місяцями фіксує зростання кількості молодих чоловіків з України та перебуває на зв’язку з Києвом з цього приводу.

Читайте також:

Теги: Норвегія біженці військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У лютому 2026 року звільненим з полону військовослужбовцям будуть надавати додаткові відпустки
Відстрочка, надбавки, бронювання та воєнний стан: що зміниться з 1 лютого
1 лютого, 08:10
Українських біженців у Норвегії попереджають про можливе вербування зі сторони РФ
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
6 лютого, 15:23
Король Гаральд і королева Соня позують з кронпринцем Хоконом, принцесою Інгрід Александрою та кронпринцесою Метте-Маріт в Осло
Справа Епштейна загрожує розколом норвезької королівської родини
8 лютого, 00:59
Українських біженців у країнах ЄС стало більше: цифри за грудень
Українських біженців у країнах ЄС стало більше: цифри за грудень
11 лютого, 06:47
Головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив про ризик вторгнення РФ
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий
11 лютого, 09:23
Українцям продовжили дозвіл на легальне проживання в Ірландії
Ірландія продовжила тимчасовий захист для українських біженців: деталі
16 лютого, 08:32
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення
Вирощування курей-бройлерів. Норвегія ухвалила історичне рішення
17 лютого, 13:48
До суду надійшов адміністративний позов
Чоловік, який змінив стать, судився за зняття з військового обліку: рішення суду
20 лютого, 09:48
Турб'єрн Ягланд і члени його сім'ї нібито відпочивали в резиденціях Джеффрі Епштейна
Експрем’єр Норвегії, підозрюваний у корупції та зв’язках з Епштейном, вчинив спробу самогубства
24 лютого, 18:57

Соціум

Одна з країн обмежить тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
Одна з країн обмежить тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
Суд дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали в Білому домі
Суд дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали в Білому домі
Катастрофа F-16 у Туреччині: Міноборони створило слідчу комісію
Катастрофа F-16 у Туреччині: Міноборони створило слідчу комісію
Бельгія розгорне ППО в порту Антверпена через загрозу дронів
Бельгія розгорне ППО в порту Антверпена через загрозу дронів
Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН
Перша леді США вперше очолить засідання Ради Безпеки ООН
У Білгороді після вибухів немає світла, тепла та води
У Білгороді після вибухів немає світла, тепла та води

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua