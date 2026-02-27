Одна з країн обмежить тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Нові заявники-чоловіки призовного віку не отримуватимуть дозвіл на проживання на основі групового захисту

Лейбористський уряд Норвегії запропонував посилити правила проживання для українських біженців. Згідно з ініціативою, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати тимчасовий колективний захист, за винятком окремих випадків. Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції Норвегії, пише «Главком».

Відповідно до пропозиції, нові заявники-чоловіки призовного віку не отримуватимуть дозвіл на проживання на основі групового захисту. Натомість вони зможуть подавати індивідуальні заяви на притулок за загальною процедурою.

Міністерка праці та інклюзії Керсті Стенсенг зазначила, що норвезькі муніципалітети повідомляють про нестачу житла та навантаження на соціальні служби. За її словами, країна не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати.

Посилення не стосуватиметься тих, хто вже отримав тимчасовий захист. Також передбачені винятки для чоловіків, які документально звільнені від військової служби, проходять медичну евакуацію або є єдиними опікунами дітей.

Уряд планує ухвалити зміни до Великодня, після чого вони набудуть чинності.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що країна, яка вже прийняла понад 100 тис. українців, останніми місяцями фіксує зростання кількості молодих чоловіків з України та перебуває на зв’язку з Києвом з цього приводу.