З ким Казахстан? Реальна тактика Токаєва

Казахстан управляє ризиками

З ким Казахстан? Привід поглянути детальніше – візити президента Касим-Жомарта Токаєва до США і Росії, де проявилися особливості тактики. Якщо коротко. У площині «Росія-Україна» Казахстан, безумовно, залишається максимально лояльною до Москви країною. У разі лобового протистояння, коли його не можна уникнути, Казахстан практично завжди обиратиме сторону Росії. Пом'якшуючи для нас ситуацію риторикою. Тому що сума взаємних інтересів і залежностей несумірна. Однак назвати Астану «проросійською» буде спрощенням.

Казахстан управляє ризиками. Ці ризики у частині РФ місцями схожі з нашими. Тому нам варто перестати домислювати і спробувати вивчити досвід управління ризиками. А також шукати точки дотику. Казахстан не бачить ніякої проблеми у тому, щоб говорити будь-які слова, які хочуть чути співрозмовники. Навіть якщо ці слова – взаємовиключні за фактом. Головне – досягти результату. Також створюються свого роду «плювки» для пом'якшення можливих претензій за принципом «ми ж щось робимо, очікуємо прогресу, але...».

Недавній візит Токаєва до Москви був трохи за межею звичайної гнучкості. У поведінковому плані це був «прогин», щоб захистити балансуючий трек із США і досягнення періоду тимчасового ослаблення РФ, не викликавши істерику у Кремлі. Тому слова казахів потрібно сприймати з допустимою ввічливістю, не створювати без необхідності ситуації, коли вони втрачають обличчя, а концентруватися виключно на практичному результаті. А не на символічних жестах і декораціях. Тоді, думаю, буде багато плідного і взаємовигідного. Кому достатньо висновків, далі можуть не читати, там багато обтяжливих деталей. Хоча є цікаве.

• 1 •

Казахстан здебільшого знаходиться поза нашим полем зору. Розумна «експертиза» у публічному просторі прагне до нуля. З огляду на це, багато вірувань і міфів спираються на доступні (в т.ч. – російські) джерела. Хоча інтуїтивно значення цієї країни переоцінити складно.

Найбагатші ресурси і розташування на шляху з Китаю до Європи. Прекрасна демографічна ситуація з опорою на міцну економічну базу. Все це створює ґрунт для здорових амбіцій на десятиліття вперед. І одночасно робить Казахстан місцем перетину інтересів глобальних акторів. Що несе колосальні можливості і значні ризики.Інерція актуальних зв'язків України з Казахстаном тягнеться з радянських часів. Там проживає близько 350-400 тис. українців (2% населення, стабільно останні 15 років).

Однак через обставини ми почали дивитися на Казахстан (і Центральну Азію у цілому) дещо утилітарно – як на джерело потенційних загроз для Росії. У тому числі – абсолютизуючи фактор «найбільш протяжної і погано захищеної ділянки російського кордону». Нам би так хотілося. Щоб Москва не могла проєктувати всю свою агресію проти України. Такий підхід свідомо спотворює сприйняття. Інтуїтивно починаєш виривати інформацію, яка відповідає шаблону, принижуючи значення інших сигналів. Відразу скажу, що мені бракує знань про Казахстан. Ніякої «експертизи». Але я намагаюся заповнити якісь прогалини, щоб сформувати враження. На даний момент воно таке.

• 2 •

Добре пам'ятаю 2014 рік, коли в Україну почалися візити різних груп з Казахстану з квадратними від жаху очима. Вони намагалися вивчити наш досвід прямої сутички з РФ, який народжувався у режимі реального часу. У 2022 році ситуація повторилася. У них була чітка установка – «ми наступні».

У першу чергу, мова йде про 6 північних і східних областей, де частка росіян згідно з переписом 2021 року становить 27-45% населення (в цілому по країні росіян 15,5%). У Північно-Казахстанській області росіян номінально більше, ніж казахів. Це найбільш очевидна зона майбутньої пожежі. Нам об'єктивно цікаво, які висновки вони зробили і як вибудовують політику всередині, балансуючи російський вплив (при всіх очевидних особливостях).

У нас заведено думати, що Казахстан метушиться між Китаєм і Росією. У контексті безпеки багато в чому так і є. Однак у структурі товарообігу частка Китаю ($35,4 млрд за 9 місяців 2025 р.) порівнянна з ЄС ($33,1 млрд), а Росія ($20 млрд) відстає у півтора раза. Економіка Казахстану – переважно сировинна, половина експорту – нафта і нафтопродукти, ще близько 17-20% – хімічні радіоактивні елементи, феросплави, мідь, мідна руда і концентрати.

Якщо брати країни, то на 1 місці за експортом і на 3 за оборотом знаходиться... Італія. Експорт до Італії – удвічі більший за експорт до Росії. Сумарно частка Італії, Нідерландів і Франції в обороті – більша, ніж частка Росії.

Причому в ЄС Казахстан заробляє гроші, а у РФ і Китаї – витрачає. Тобто, Казахстан наскільки беззахисний проти Росії у військовому плані, настільки ж залежний від доступу до ринків ЄС. Це момент, який робить Астану чутливою до побажань не втрачати берега у відносинах з РФ. І переводить у розряд потенційних бенефіціарів від подальшого випилювання російських вуглеводнів. Базову установку сформулював ще Збігнєв Бжезинський: незалежність країн Центральної Азії неможливо «конвертувати» без незалежного Азербайджану.

З огляду на це, формат ЦА + Азербайджан (найближча зустріч 16 листопада в Ташкенті) – одна з несучих конструкцій. Торговий оборот між Астаною і Баку порівняно невеликий (близько $500 млн на рік), але швидко зростає на основі низької бази. Плюс основне – транзит.

Туреччина входить до числа головних торговельних партнерів Казахстану (оборот $5 млрд у 2024 р., профіцитний для РК ринок). Вектор «Турана» під егідою Анкари у нас найбільш міфологізований, проте виглядає дещо переоціненим. За бажанням Туреччина може сказати, що сильно впливає через тюркський елемент, а в Астані з цим не будуть сперечатися.

Просто тому, що вони не сперечаються без потреби. І спокійно розвивають відносини з тим же Ізраїлем. З Китаєм там все непросто, Астані безумовно відведено місце в китайських стратегіях. Але я б зараз опустив цей момент, тому що він сильно перевантажить.

Побіжне вивчення того, що відбувалося з 2022 року, підводить до гіпотези, що Казахстан зробив висновки, збільшив кількість реверансів у бік РФ, створив ряд історій для «задобрювання» і каналізування агресії, перетворення її на «співпрацю». Але при цьому вживає заходів до практичної диверсифікації.

• 3 •

Спостереження доречно почати з інциденту майже річної давності, коли Росія підбила азербайджанський цивільний літак і хотіла втопити його в морі, але пілоти дотягли до Казахстану. Тут проявилися особливості підходу Астани, що вискакують і в інших випадках.

Казахстан не пішов на поводу у Москви і не допомагав відверто «злити» цю історію. Публічна лінія була в дотриманні міжнародних норм (на цьому відсікалися спроби Кремля втручатися в розслідування), непублічно Азербайджан отримав всі необхідні дані. При цьому казахи не стали добивати Москву, хоча могли елементарно. Аналогічна історія – дотримання санкцій. Казахстан відкрито заробляє на обході санкцій.

Однак ввів і ряд обмежень. Тепер він може говорити Росії – дивіться, ми не обмежуємо все, що могли б, ключове працює. А нам і на захід – дивіться, ми ж щось обмежуємо. Цікаво, що президент Алієв заявив про зняття обмежень на транзит до Вірменії саме на зустрічі з Токаєвим. Хоча вантажі (зерно) пішли і з Росії.

За останні пару тижнів Казахстан підписав/узгодив кілька заяв з питань безпеки, в тому числі – щодо України. З президентом Фінляндії (ЄС), у США і у Росії. Формулювання такі, що дозволяють кожній стороні заявити – Казахстан підтримує нашу лінію! Лінія Казахстану полягає в тому, щоб підтримувати всі лінії, коли це обіцяє бонуси або дозволяє уникнути неприємностей.

• 4 •

Персональна риторика Токаєва – це окремий жанр.

Під час візиту до США президент Казахстану сказав Трампу: «... я твердо переконаний, що ви є великим лідером і державним діячем, посланим згори, щоб повернути здоровий глузд і традиції, які ми всі поділяємо і цінуємо, в політику Сполучених Штатів – як внутрішню, так і зовнішню...».

А через 5 днів Токаєв звернувся до Путіна з такими словами: «Ми в Казахстані знаємо і поважаємо президента Росії як державного діяча глобального масштабу, чиє ім'я добре відоме в усіх країнах світу і сприймається як символ віри і волі у тому, що стосується захисту інтересів російського народу і всієї російської держави у цьому неспокійному світі. Казахстан щиро зацікавлений у процвітанні Російської Федерації». Як вам це? Можна намагатися жартувати, що це стьоб, що Путіна знають як міжнародного злочинця, але підхід саме такий.

Також Токаєв назвав Путіна «старшим товаришем» і розсипався в похвалах з приводу теплого прийому на «благословенній землі». Він нахвалював буквально кожну дрібницю, з перебором. І знову запросив Путіна відвідати Казахстан з державним візитом. Хоча такий вже відбувся минулого року, а за негласним звичаєм держвізит здійснюється раз на каденцію. Путін погодився, але візит, швидше за все, буде офіційним.

Токаєв і Путін зустрічалися місяць тому і до кінця року зустрінуться особисто ще як мінімум двічі в форматах ОДКБ і СНД. Приводу імітувати екстаз після довгої розлуки і з огляду на дефіцит спілкування – немає. Тобто, президент Казахстану «присідав» і робив «ку» у Москві дещо глибше, ніж здавалося необхідним. Що забезпечувало картину певної безперечної ієрархії та єдності одночасно.

• 5 •

Що стосується «російського народу», то Казахстан зараз виявляє певну гнучкість. Між переписами 1989 і 2021 рр. кількість росіян у Казахстані зменшилася вдвічі, на 3,2 млн осіб. Процес виходу/витіснення росіян не був безхмарним і супроводжувався гострою риторикою. Згадайте Жириновського.

У 2022 р. з'явилося чимало роликів, де зображувалися конфлікти на ґрунті російської мови. Причому самі росіяни активно брали участь у їх розгоні, щоб створити напругу.

Очевидно, щоб перебити цю карту, Токаєв ініціював створення Міжнародної організації з російської мови (МОРМ) в рамках СНД (статут прийнятий у 2023 р. на саміті у Бішкеку). Там багато компліментарних слів, проте МОРМ досі не народилася як організм і нічим не наповнена. Це симулякр з номінальним секретаріатом у Сочі.

Але завдяки цій ініціативі, яка фактично нічого не змінює, зараз при будь-якій зручній нагоді згадується – створення ініціював Казахстан, які можуть бути питання щодо русофобії?

У цьому є і прикладний момент. Казахстан розглядає російську систему освіти як один з ресурсів підготовки кадрів. У Казахстані відкриваються російські школи та філії вищих навчальних закладів. Цей підхід розвиває і РФ з ідеєю, що треба навчати потенційних мігрантів ще на батьківщині (хоча більше це стосується Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану). Загалом склалося враження, що з 2024 року почалася демонстрація більшої лояльності до РФ. До цього Москва була в певній ізоляції, а потім трохи виправила ситуацію.

• 6 •

Прикладним результатом нинішнього держвізиту є підписання півтора десятка угод, у тому числі – про переселення до Казахстану амурських тигрів. Вершиною стало підписання Декларації про перехід міждержавних відносин Російської Федерації та Республіки Казахстан на рівень всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва.

Якщо оцінювати суто лінгвістично, то нововведення полягає у фіксації конструкції «всеосяжне стратегічне партнерство». Такий рівень відносин формалізований у Росії з Іраном, КНДР (хоча наповнення різне) і декларується з Китаєм. До цього Москва і Астана взаємодіяли у форматах «дружби, співробітництва і взаємної допомоги», «вічної дружби і союзництва, орієнтованого на XXI століття», «добросусідства і союзництва у XXI столітті», «поглиблення стратегічного партнерства в умовах нового глобального порядку».

Загалом, поглибили до «всеосяжного». З боку ця словесна еквілібристика виглядає як дзеркальне відображення приєднання Казахстану до «Угод Авраама». Тобто, може щось і вийде, а якщо ні – то й не страшно. Зате «старшим товаришам» приємно. У згаданій Декларації – 42 пункти. Здебільшого традиційний пафосний офіціоз і дипломатична еквілібристика. Обидві країни, спираючись на цей документ, можуть обґрунтувати будь-яку свою поведінку. Наприклад, хто ж проти принципів ООН? Хоча вони є в асортименті, як і їх трактування. Хто ж проти архітектури рівної і неподільної безпеки в Євразії? Поки немає деталей – ніхто.

Так, декларується намір розвивати ОДКБ. Ну, успіхів. Вірменія, наприклад, має великий досвід. Знову домовилися розвивати космодром «Байконур», який домовилися розвивати 20 років тому (створення комплексу «Байтерек»). Тобто, продовжують продовжувати. Багато всього про транспортні коридори, логістику тощо. Важливий прикладний момент: створення ядерної галузі у Казахстані силами росіян. Влітку 2025 року «Росатом» виграв конкурс на будівництво першої АЕС у Казахстані на чолі консорціуму, де також будуть китайці, французи і південні корейці. Вже ведеться буріння в ході відбору ділянок для будівництва.

Розгортається інфраструктура для підготовки кадрів. Однак фінансової моделі до кінця немає. У властивій манері після вибору на користь росіян Казахстан відразу заявив, що хоче другу АЕС, яку запропонує побудувати китайцям.Так чи інакше, росіяни позначили горизонт присутності на 10 років вперед. А будівництво АЕС стає головною геополітичною «валютою» Кремля, випереджаючи вуглеводні та поставки зброї (в Угорщині будуть ті ж реактори, що плануються у Казахстані, Туреччині, В'єтнамі, Єгипті та Бангладеш).

Великий розділ про гуманітарне співробітництво на основі «цивілізаційної єдності слов'ян і тюрків, братерства «давньої Русі та Великого степу», союзу православ'я і традиційного ісламу». Дивні, звичайно, у них уявлення про «братерство», але як є. Тут треба розуміти, що в плані технологій, освіти і науки Росія, як і раніше, сприймається і реально виступає для Казахстану як донор.

Порівнянних альтернатив за сумою параметрів (вартість, адаптивність, мовний бар'єр тощо) для Астани зараз немає. Деградація Росії у цих сферах (при збереженні антиросійського і антиросійського режиму Путіна) стане неприйнятною через роки, які в Астані мають намір прагматично використовувати.

Тим більше у них є можливість точково залучати фахівців з інших країн. Пікантно щодо спорту та культури. Сторони критикують «політизацію» та заборони для атлетів і діячів культури. На користь РФ. Однак саме завдяки цим заборонам з Росії до Казахстану мігрувало чимало спортсменів. Наприклад, ексросійська тенісистка Олена Рибакіна з 2018 року представляє Казахстан і буквально днями виграла Підсумковий турнір WTA. Токаєв відразу нагородив її орденом «Барис» III ступеня. А сама Рибакіна тепло подякувала вболівальникам, країні і закінчила звернення фразою «Алға, Қазақстан»! У 2022 р. вона виграла Вімблдон (перша перемога Казахстану на турнірах Великого шолома), за що отримала Орден «Достық» II ступеня. Тобто, Астана скаже «ага, звичайно», але щось робити, крім абстрактних декларацій, не в її інтересах.

• 7 •

Якщо підсумувати поверхневі спостереження. Казахстан застосовує тактику «не провокувати Росію» і намагається створити у себе у країні такий баланс економічних інтересів, на який Москва не наважиться зазіхнути. Ризик полягає у тому, що така тактика вже не спрацювала, оскільки мотиви прийняття рішень Кремля – в іншій площині. Надія на окрик з Китаю може бути нівельована посиланнями на «загрозу ісламського фундаменталізму і тюркського націоналізму».

Характер реакції Європи у цілому зрозумілий, мотиви США можуть змінюватися. Шанс на безпечне майбутнє для Казахстану лежить у площині змін всередині Росії. Але тривалі потрясіння у РФ казахам точно не потрібні. Також вони стримано ставляться до того, що у нас відбувається під маркою «деколонізації» (хоча внутрішньо симпатизують і поділяють прагнення до самовизначення, тут все зрозуміло). Бо жодна з потенційних споріднених республік не зможе забезпечити Казахстану той пакет послуг і бонусів, який забезпечує РФ з федерального рівня.

Плюс виникає питання ризиків безпеки, що випливають з регіонального контексту. Якщо РФ не зможе поглинати робочі руки з сусідніх країн ЦА, це стане благодатним ґрунтом для радикалізації і вдарить, зокрема, по Казахстану. Отже, формула інтуїтивно повинна включати баланс економічної та політичної децентралізації РФ до такої міри, щоб унеможливити військову агресію. Але зберегти у РФ потенціал стримування проти радикалів, кіберзлочинців тощо. Чи можливий такий баланс?

Я думаю, у чистому вигляді – важкодосяжний. Але тут є ніша для залучення ресурсів України. Тому що у нас точно немає нездорових амбіцій у бік Казахстану, а ось допомогти купірувати ризики безпеки Україна може цілком, скоро жоден Ізраїль не зрівняється. Дрони СБУ, ССО, СБС та інших структур сил оборони, що літають по периметру казахського кордону, демонструють, що Україна вже має, що запропонувати.Тому змін у РФ боятися не варто, треба їх наближати і готуватися.