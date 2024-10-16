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Керівник Житомирської ОВА підрахував кількість біженців станом на 2024 рік

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Керівник Житомирської ОВА підрахував кількість біженців станом на 2024 рік
Бунечко: В області проживає десь мільйон людей, і ця цифра є стабільною
фото: гуманітарна місія «Проліска»

Віталій Бунечко: «Мені приємно, що більше 90% тих, хто свого часу поїхав з Житомирщини, повернулися в свої домівки»

На Житомирщині зараз проживає близько 50 тис. внутрішньо переміщених осіб. За словами голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко, переселенці фактично замінили ту категорію людей, які виїхали з області за кордон. Про це він повідомив в інтерв'ю «Главкому».

«У нас був сильний перетік в 2022 році: на піку рахували до 110 тис. переселенців, бо в регіоні зупинялися люди з Київської області, які отримували тут першу допомогу. Зараз трохи більше 50 тис. внутрішньо переміщених осіб на Житомирщині і вони фактично замінили ту категорію людей, які звідси виїхали за кордон. В області проживає десь мільйон людей, і ця цифра є стабільною», – зазначив Бунечко.

Голова ОВА підкреслив, що йому приємно, що більше 90% тих, хто свого часу поїхав з Житомирщини, повернулися в свої домівки.

«Бізнес продовжує працювати і жодне велике чи середнє підприємство не згорнуло свої виробничі потужності. Навпаки – є приклади збільшення інвестицій», – наголосив Бунечко. Він додав, що задача керівництва області – забезпечити прозору роботу бізнесу, щоб «ні в кого не було якихось преференцій». На переконання посадовця, зараз є дуже чутливим питання мобілізації і «треба показати, що нема недоторканих».

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство повернення українців має бути створено, аби реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому. 

«Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави», – наголосив Шмигаль. За його словами, цей процес має бути організований і скоординований, тому у роботі Міністерства є сенс.

Як відомо, за останніми даними, 64% мігрантів з України не адаптувалися до життя в інших країнах і мають намір в підсумку повернутися додому. Проте час, коли це відбудеться, ними ще не визначено. Про це пишуть експерти Gradus Research, оприлюднюючи результати відповідного дослідження.

За результатами опитування, найбільше бажання повернутися в Україну висловлюють мігранти, які віддалено працюють на український бізнес – 70%. Так само найбільше бажання висловлюють щодо повернення в Україну ті мігранти, які є тимчасово непрацевлаштованими – 68%.  Частково на бажання повернутися в Україну впливає досвід агресивної поведінки громадян інших країн щодо мігрантів. Щонайменше 23% опитаних повідомили, що вони мали відповідний негативний досвід.

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Теги: бізнес Житомирщина Віталій Бунечко переселенці кордон

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