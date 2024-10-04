Уряд змінив умови пільгової іпотеки «єОселя»

Відтепер завдяки «єОселі» у п'яти областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до програми «єОселя», які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відтепер у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Шмигаль зазначив, що завдяки урядовій програмі «єОселя» уже 13 тисяч родин мають власне житло. Перший внесок іпотеки за цією програмою можна покрити за рахунок сертифікату «єВідновлення».

«Загалом за час роботи програми «єВідновлення» понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що віднедавна першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Крім того, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%.\

Раніше повідомлялося, що за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року. Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.