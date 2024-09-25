Мінцифри запустить проєкт «Е-резидент»: що він передбачає

Над проєктом «Е-резидент» Мінцифри працювало з 2019 року

Підприємці з різних країн зможуть відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки

Мінцифри за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дозволить іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс».

«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», – анонсував посадовець.

За його словами, проєкт дасть змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

Крім того, як розповів Федоров, держава працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше Мінцифри уточнило список країн, підприємці яких стануть першими е-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.

Над проєктом «Е-резидент» Мінцифри працювало з 2019 року.

«Е-резидент» – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який, крім іншого, дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні. На першому етапі проєкту можна буде зареєструватися лише ФОП, але в майбутньому буде можливість реєструвати юрособу у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Нагадаємо, що влітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки.