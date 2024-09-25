Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Мінцифри запустить проєкт «Е-резидент»: що він передбачає

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінцифри запустить проєкт «Е-резидент»: що він передбачає
Над проєктом «Е-резидент» Мінцифри працювало з 2019 року
ілюстрація з відкритих джерел

Підприємці з різних країн зможуть відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки

Мінцифри за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дозволить іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс».

«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», – анонсував посадовець.

За його словами, проєкт дасть змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

Крім того, як розповів Федоров, держава працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше Мінцифри уточнило список країн, підприємці яких стануть першими е-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд.

Над проєктом «Е-резидент» Мінцифри працювало з 2019 року.

«Е-резидент» – це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який, крім іншого, дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні. На першому етапі проєкту можна буде зареєструватися лише ФОП, але в майбутньому буде можливість реєструвати юрособу у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Нагадаємо, що влітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки. 

Теги: Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України бізнес іноземці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Болінський, засновник юридичної компанії «Болінський і команда»
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Компанія, яка буде порушувати новий закон, ризикує отримати штраф
Новий закон в Австралії дозволив працівникам краще розслаблятися після офісу
28 серпня, 16:04
«Українські вертольоти» допомогли дітям загиблих Героїв підготуватися до школи
«Українські вертольоти» допомогли дітям загиблих Героїв підготуватися до школи соціальний проєкт
28 серпня, 19:35
Вугільна промисловість РФ через санкції втратила експортні ринки
З початку літа прибутки російського бізнесу впали в чотири рази
30 серпня, 08:39
Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання
Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій
31 серпня, 17:06
Ілон Маск вважається найбагатшою людиною у світі
Ілон Маск через три роки може стати першим у світі трильйонером
9 вересня, 08:48
Роналду в новому сезоні забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 4 матчах за «Аль-Насра» із Саудівської Аравії
Роналду повідомив, чи планує стати тренером після завершення ігрової карʼєри
14 вересня, 00:38
Вантажні тарифи «Укрзалізниці», перераховані у доларах, уже на 25-60% перевищують рівень 2019-2021 років
«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ
23 вересня, 12:21
У тарвні Київ оголосив тендер для продовження будівництва метро на Виноградар
Метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося – Держаудитслужба
23 вересня, 17:00

Бізнес

Мінцифри запустить проєкт «Е-резидент»: що він передбачає
Мінцифри запустить проєкт «Е-резидент»: що він передбачає
У програмі «Національний кешбек» узяла участь компанія, яка належить росіянину
У програмі «Національний кешбек» узяла участь компанія, яка належить росіянину
Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше
Влітку більше половини нових ФОПів відкрили жінки: яку галузь обирають найчастіше
Віцепрезидент Союзу хіміків: Менеджмент «Укрзалізниці» підвищує вантажні тарифи, щоб приховати свою неефективність
Віцепрезидент Союзу хіміків: Менеджмент «Укрзалізниці» підвищує вантажні тарифи, щоб приховати свою неефективність
Саудівська Аравія придбала акції одного з найбільших агрохолдингів в Україні
Саудівська Аравія придбала акції одного з найбільших агрохолдингів в Україні
«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин
«Укрпошта» анонсувала нові марки: кошти підуть притулкам для тварин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
18K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s
13K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState
6607
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту

Новини

Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua