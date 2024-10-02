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Американська компанія виготовлятиме в Україні дрон-камікадзе Switchblade 600

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Американська компанія виготовлятиме в Україні дрон-камікадзе Switchblade 600
AeroVironment працює над спрощенням експлуатації Switchblade
фото з відкритих джерел

Компанія AeroVironment планує виготовляти в Україні за рік кілька тисяч Switchblade 600

Американська компанія AeroVironment підписала угоду щодо локалізації Switchblade 600 в Україні. Про це повідомляє «Мілітарний».

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу баражуючих ударних систем AeroVironment Брет Хаш зазначив, що співпраця з неназваною українською компанію буде поетапною.

«Це розпочнеться з того, що, по суті, будуть відправлені компоненти підсистем… Отже, все розпочнеться з дуже простої інтеграції. А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він стала кращим, ніж є сьогодні», – пояснив він.

Так, договір має узгодити уряд США, над цим працюють обидві країни. На це може знадобитися  близько дев'яти місяців. Щодо обсягів майбутнього виробництва – цифру не називають. Водночас представник компанії зазначив, що це має бути кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

AeroVironment працює над спрощенням експлуатації Switchblade. Хаш зауважив, що є різні відгуки щодо ефективності застосування від різних підрозділів. Однак поліпшити результат можна за допомогою тренувань, які потрібно проводити безпосередньо в Україні.

«На сьогодні, відповідно до політики США, підготовка здійснюється за межами України. Тож операторам доводиться виїжджати до Польщі, де ми маємо право проводити тренінги, або в інші місця за межами України. Ми намагаємося лобіювати в нашому уряді, щоб отримати дозвіл інструкторам приїжджати в Україну. Зараз у мене є кілька людей, але вони не можуть навчати. Вони можуть лише слухати та отримувати зворотній зв’язок. Я думаю, що це матиме дуже велике значення, якщо ми спростимо процес», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів.

До слова, Росія запустила виробництво ударних безпілотників дальнього радіуса дії в Китаї для використання у війні проти України.

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Теги: США зброя війна бізнес безпілотник

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