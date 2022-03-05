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    Окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою

    Окупанти зруйнували адмінбудівлю військового містечка - Окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою
    Окупанти зруйнували адмінбудівлю військового містечка
    фото: timer-odessa.net

    За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає

    У ніч проти суботи, 5 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по військовому містечку у Великодолининському Одеської області. Повністю знищено одну з будівель. Про це повідомляє «Таймер».

    За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

    «Судячи з звуків, два калібри прийшло. Слава Богу, хлопці на ніч поїхали сьогодні», – сказала співробітниця військового містечка.

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    Окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою
    Окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою
    Окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою

    Інформацію про зруйновану адмінбудівлю військового містечка у Великодолининському підтвердив також мер Чорноморська Василь Гуляєв. Попередньо відомо, що туди прилетіло 2 ракети окупантів.

    Нагадаємо, Одещина готується дати відсіч ворогу. На кордоні з невизнаним Придністров'ям українські військові підірвали залізничним міст, аби Росія не почала перекидати через кордон бойову техніку так званих миротворців із Тирасполя. Автомобільні пункти пропуску на цій ділянці україно-молдовського кордону вже кілька днів не працюють.

    Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів.

    Також російські окупанти готуються до висадки морського десанту на Одещині.

    Як відомо, окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб.

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    Теги: Росія окупанти Київ ЗСУ Одеса Генштаб Одещина ОРДЛО мер військові міст кордон
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    Окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою