Справжня проблема Росії не в Україні. Вона сидить у бункері

Кого ні спіймаєш – обов’язково воювати не хоче

«Все не хочу воевать», ти поглянь. Як тільки ЗСУ спіймали, відразу пацифізм прокинувся.

Раз воювати у росіян ніхто не хоче, залишилось зрозуміти: хто ж бомбить мирні міста України. Може, таки не «все» виявилися мирними голубами? Або цьому герою хватить говорити за всіх, а замість мотивуючих казок розповідати про позиції оккупантів?

Кого ні спіймаєш – обов’язково воювати не хоче. Но чомусь ловимо ми оккупантів зі зброєю в руках і на своїй землі, хоча самі в гості нікого не звали. Загадка.

Я підкажу, чому «всі не хочуть», але війна йде повним ходом.

Є такий діяч, Володимир Путін. Він весь свій шлях будує на обмані, шантажі і маніпуляціях. Війни хоче він, а сам воювати вже не хоче.

Завдяки своєму диктатору росіяни мають прекрасні шанси здохнути на нашій землі. Або потрапити в полон, щоб потім повернутися на батьківщину і не дізнатися її.

Оскільки Росія, завжди сиділа на нафті та газі, тепер сидить на чуть іншому місці. Ніяких грошей. Ніякої економіки. І поки магазини видають по десять бутилок масла в одні руки, Путін продовжує свою підлу кампанію.

Адже грошей немає, а на війну завжди знайдеться. Втрат немає, просто треба мобілізацію провести. Не війна, а «спецоперація» – тільки чому Кремль думає військове положення по всій РФ вводити.

Російські солдати хочуть вмерти за це? Без проблем. А краще б їм задуматися, як так вийшло.

Молодь, яку Путін бросає на наші позиції, має спасати свою країну. Адже у нас з проблем тільки бойові дії з оккупантами. У росіян проблема друга – паразит-маразматик при владі.

Ми будемо брати полонених і запитувати, навіщо вони сюди приперлися. Якщо ж вони не хочуть переживати всі жахи війни на своїй шкурі – пора вирішити проблему зі своїм царьком-затейником. Не вмирати за те, що потрібно лише йому.

На Красній площі не вистачає старого доброго військового бунта. Оскільки поки паразита не вичистиш з організму, ніякого оздоровлення бути не може.

Не хочеш воювати? Говори про це будинку і на всі почуття, а не бійцям ЗСУ. Або запитуй того, хто цю війна хоче від самого початку. Тому, що Путін заради своєї параної вже готовий дітей слати на забій.

Ми будемо захищатися, за нами армія і ціла країна. За Путіним – тільки бункер і охорона. Так що справжня російська проблема легко вирішується без виїзду в Україну.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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