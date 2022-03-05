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    Думки вголос

    Справжня проблема Росії не в Україні. Вона сидить у бункері

    Завдяки своєму диктатору росіяни мають прекрасні шанси здохнути на нашій землі - Справжня проблема Росії не в Україні. Вона сидить у бункері
    Завдяки своєму диктатору росіяни мають прекрасні шанси здохнути на нашій землі
    фото: rayon.in.ua

    Кого ні спіймаєш – обов’язково воювати не хоче

    «Все не хочу воевать», ти поглянь. Як тільки ЗСУ спіймали, відразу пацифізм прокинувся.

    Раз воювати у росіян ніхто не хоче, залишилось зрозуміти: хто ж бомбить мирні міста України. Може, таки не «все» виявилися мирними голубами? Або цьому герою хватить говорити за всіх, а замість мотивуючих казок розповідати про позиції оккупантів?

    Кого ні спіймаєш – обов’язково воювати не хоче. Но чомусь ловимо ми оккупантів зі зброєю в руках і на своїй землі, хоча самі в гості нікого не звали. Загадка.

    Я підкажу, чому «всі не хочуть», але війна йде повним ходом.

    Є такий діяч, Володимир Путін. Він весь свій шлях будує на обмані, шантажі і маніпуляціях. Війни хоче він, а сам воювати вже не хоче.

    Завдяки своєму диктатору росіяни мають прекрасні шанси здохнути на нашій землі. Або потрапити в полон, щоб потім повернутися на батьківщину і не дізнатися її.

    Оскільки Росія, завжди сиділа на нафті та газі, тепер сидить на чуть іншому місці. Ніяких грошей. Ніякої економіки. І поки магазини видають по десять бутилок масла в одні руки, Путін продовжує свою підлу кампанію.

    Адже грошей немає, а на війну завжди знайдеться. Втрат немає, просто треба мобілізацію провести. Не війна, а «спецоперація» – тільки чому Кремль думає військове положення по всій РФ вводити.

    Російські солдати хочуть вмерти за це? Без проблем. А краще б їм задуматися, як так вийшло.

    Молодь, яку Путін бросає на наші позиції, має спасати свою країну. Адже у нас з проблем тільки бойові дії з оккупантами. У росіян проблема друга – паразит-маразматик при владі.

    Ми будемо брати полонених і запитувати, навіщо вони сюди приперлися. Якщо ж вони не хочуть переживати всі жахи війни на своїй шкурі – пора вирішити проблему зі своїм царьком-затейником. Не вмирати за те, що потрібно лише йому.

    На Красній площі не вистачає старого доброго військового бунта. Оскільки поки паразита не вичистиш з організму, ніякого оздоровлення бути не може.

    Не хочеш воювати? Говори про це будинку і на всі почуття, а не бійцям ЗСУ. Або запитуй того, хто цю війна хоче від самого початку. Тому, що Путін заради своєї параної вже готовий дітей слати на забій.

    Ми будемо захищатися, за нами армія і ціла країна. За Путіним – тільки бункер і охорона. Так що справжня російська проблема легко вирішується без виїзду в Україну.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗСУ армія війна Путін Україна
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    Справжня проблема Росії не в Україні. Вона сидить у бункері