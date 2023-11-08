Санкційний тиск на РФ. Японія та Велика Британія зробили заяву

МЗС Японії Йоко Камікава та міністр оборони Мінору Кіхара зустрілися з Джеймсом Клеверлі і Грантом Шаппсом

Японія та Велика Британія заявили про подальше введення нових санкцій проти Росії

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава та міністр оборони Мінору Кіхара провели зустріч з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі та британським парламентарем Грантом Шаппсом. Сторони обговорили ряд питань, а також заявили про подальше введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Японії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі чотири представники країн заявили про намір продовжити підтримку України, а також посилення суворих санкцій проти Росії. Крім цього, вони засудили терористичні атаки ХАМАС і обговорили ситуацію в Східній Азії в контексті дій Китаю та Північної Кореї.

Також представники домовились про посилення безпекової ситуації, зокрема на морі, для реалізації концепції «вільної та відкритої Індійсько-Тихоокеанської зони». Дипломати наголосили на важливості подальшої співпраці у питанні розробки бойових літаків нового покоління, що планується зробити до 2035 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Пропозиції про введення санкцій внесла Служба безпеки України.

Нагадаємо, 127 британських компаній станом на травень 2023 року добровільно повідомили урядові Великої Британії про порушення санкцій щодо Росії.