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Остап Дроздов Журналіст

Розворот світової кон’юнктури щодо України. Що будемо робити?

glavcom.ua
На парламентських виборах у Нідерландах перемогла антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» на чолі з Гертом Вілдерсом
фото: AP

У наступному році пройдуть вибори у багатьох країнах, що нас підтримують

Нідерланди – третя за останній місяць країна Європи, де перемогла правопопулістична партія євроскептиків та українохейтерів. Це – лише початок очікуваного й прогнозованого розвороту світової кон’юнктури щодо України.

Далі буде Іспанія: вже в грудні перемогу пророкують Народній партії, яка має антиіммігрантську риторику і є відкритим симпатиком путіна.

Далі буде Велика Британія, де парламентські вибори-2024 можуть закріпити сенсаційні результати цьогорічних місцевих (лейбористи вперше з 2010 року розбили консерваторів 35% проти 25%).

Далі буде Європарламент: у червні-2024 праве крило може посісти 2-3 місце з «тверезою» риторикою щодо росії на тлі невдоволення рускоязичними біженцями в більшості краії Унії.

Далі будуть США, де реванш Трампа означатиме остаточну формалізацію «воєнного тупика», яким республіканці бачать нашу війну.

Це все протікатиме на тлі виборів у росії, де 2024 рік запланований роком «тріюмфального переобрання пуйла під успіхи спецоперації», якій сприяють Іран і Північна Корея.

Безпомічним виглядає питання: чи бодай якийсь натяк на стратегію в умовах нової реальності має влада, міжгалактично відірвана від цієї реальності?

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Теги: вибори Європарламент реванш Іспанія партії Велика Британія Північна Корея влада

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Остап Дроздов

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