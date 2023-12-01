Хакери зробили подарунок на Новий рік українцям у Криму (відео)

Українська хакерська спільнота обнулила рахунки користувачів з українськими e-mail

Українська хакерська спільнота Hdr0 протягом двох місяці змінювала свідчення лічильників «Севастопольського водоканалу». 30 листопада хакери обнулили рахунки користувачів з українськими e-mail. Про це спільнота повідомила у своєму Telegram-каналі.

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«Ми, Hdr0, великодушно прощаємо усі борги за нашу українську воду клієнтам «Севастопольського водоканалу»! Мало? Звичайно! А тому плата за попередній місяць також скасовується. Так що не заощаджуйте і ретельно мийте дупи з милом, скоро прийдемо і перевіримо. Ну і звичайно, від усієї нашої чорної душі, дякуємо нашому щедрому спонсору та бажаємо (ні) удачі у спробі відновити дані!» – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Раніше українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

До слова, в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського.