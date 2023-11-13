Військові хакери вразили сайти, що генерують трафік для російських ІПСО

Українські хакери зламали сайти енергетичної компанії та сайти, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку

Військові хакери провели акцію до дня військ радіаційної та хімічної безпеки РФ і уразили сайти, які використаються російськими військовими. Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

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«У Путіна знову підгорає», – українські військові хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки. Були вражені сайти енергетичної компанії та сайти, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час російських інформаційно-психологічних операцій. Серед них – сайт знайомств, генератори паролів і статусів», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв «Главком», Росія активно втілює інформаційно-психологічні операції, розраховані на маніпуляції свідомістю українців. Зокрема, були помічені спроби розпалити ненависть до мешканців Львівщини. Також «Главком» викривав спроби Кремля налаштувати мусульман проти України.

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Нагадаємо, також українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії.