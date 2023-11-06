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Financial Times розповіло, скільки британських компаній порушують санкції проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Financial Times розповіло, скільки британських компаній порушують санкції проти РФ
Британія запровадила санкції проти більш як 1600 фізичних осіб та компаній із моменту початку повномасштабного російського вторгнення
фото з відкритих джерел

За порушення британських санкцій компаніям може загрожувати попередження, штраф чи кримінальне переслідування

127 британських компаній станом на травень 2023 року добровільно повідомили урядові Великої Британії про порушення санкцій щодо Росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на відповідь Міністерства фінансів Великої Британії.

Видання зазначає, що для компаній, які визнали порушення та співпрацюють зі слідством, британська влада знижує штрафи.

Співрозмовник Financial Times, близький до управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI), заявив, що відомство не намагається «невиправдано» карати компанії за помилки та бере до уваги різні помʼякшувальні чинники.

За порушення британських санкцій компаніям може загрожувати попередження, штраф чи кримінальне переслідування.

Видання The Times також повідомило, що компанія Future Technology Devices International (FTDI) із Ґлазго за рік продала Росії напівпровідники вартістю понад 280 тисяч доларів, у тому числі – мікрочипи. Один із виробів компанії знайшли в російському танку під Києвом у березні 2022 року. При цьому британська влада не визнала це порушенням санкцій.

Велика Британія запровадила санкції проти більш як 1600 фізичних осіб та компаній із моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, влада РФ ускладнила західним компаніям вихід з країни-агресорки, заборонивши виводити активи у доларах і євро. Де-факто Росія запровадила контроль за рухом капіталу, не кажучи про це

Раніше Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника «Ланцетів» і члени уряду РФ.

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Теги: війна санкції бізнес Велика Британія росія

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