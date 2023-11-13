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Новий міністр МЗС Британії зробив першу заяву про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий міністр МЗС Британії зробив першу заяву про Україну
Новим міністром внутрішніх справ Великої Британії було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ
фото з відкритих джерел

Кемерон: «Перед нами стоїть надскладний комплекс міжнародних проблем, включно з війною в Україні»

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зробив першу офіційну заяву на посаді. У заяві урядовець наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни Російської Федерації проти України та на Близькому Сході. Про це він написав у Twitter.

За словами Кемерона, перед країною стоять серйозні міжнародні виклики.

«Перед нами стоїть надскладний комплекс міжнародних проблем, включно з війною в Україні та кризою на Близькому Сході. У цей період глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати партнерські відносини і домагатися того, щоб наш голос був почутий», – заявив він.

Нагадаємо, що 13 листопада з посади міністра закордонних справ Великої Британії звільнили Джеймса Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі, яка потім потрапляє в Україну. 

Теги: Велика Британія Україна міністр

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