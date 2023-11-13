Новий міністр МЗС Британії зробив першу заяву про Україну

Новим міністром внутрішніх справ Великої Британії було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ

Кемерон: «Перед нами стоїть надскладний комплекс міжнародних проблем, включно з війною в Україні»

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зробив першу офіційну заяву на посаді. У заяві урядовець наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни Російської Федерації проти України та на Близькому Сході. Про це він написав у Twitter.

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За словами Кемерона, перед країною стоять серйозні міжнародні виклики.

«Перед нами стоїть надскладний комплекс міжнародних проблем, включно з війною в Україні та кризою на Близькому Сході. У цей період глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати партнерські відносини і домагатися того, щоб наш голос був почутий», – заявив він.

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Нагадаємо, що 13 листопада з посади міністра закордонних справ Великої Британії звільнили Джеймса Клеверлі.

Раніше повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон особисто возить гуманітарну допомогу до Польщі, яка потім потрапляє в Україну.