У Британії вперше зафіксовано новий штам «свинячого грипу» в людини

Людина, яка перехворіла на цей штам грипу, мала легкі симптоми та повністю одужала

Віруси грипу типу А можуть бути у багатьох видів тварин, проте вони можуть створити глобальні пандемії

У Великій Британії виявлено новий штам свинячого грипу у людини. Йдеться про штам грипу A (H1N2)v, який схожий із вірусами, що поширюються серед свиней у країні. Про це повідомило Агентство з охорони здоров'я Великої Британії, пише euronews.next.

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Зазначається, що людина, яка перехворіла на цей штам грипу, мала легкі симптоми та повністю одужала. Такий випадок було виявлено під час стандартного епідеміологічного нагляду за грипом, проте наразі джерело інфекції є невідомим.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), віруси грипу типу А можуть бути у багатьох видів тварин, проте вони можуть створити глобальні пандемії.

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«Наразі секвенування вказує на деякі генетичні відмінності від попередніх вірусів свинячого грипу, які перекинулися на людей. Підхоплювати такі віруси незвично, тому необхідно перевіряти контакти і покращувати нагляд у цій місцевості, щоб перевірити, чи не з'явилося більше випадків захворювання», – зауважила професор епідеміології в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини Пунам Мангтані.

За словами головного ветеринарного лікаря Великої Британії Крістін Міддлмісс, для них є важливими високі стандарти здоров'я, добробуту та біозахисту тварин, адже деякі їхні хвороби можуть передаватися людям.

«Завдяки нашим системам спостереження за тваринами та людьми ми працюємо разом, щоб захистити кожного... Свинарі також повинні негайно повідомляти про будь-яку підозру на свинячий грип у своїх стадах місцевому ветеринару», – наголосила вона.

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