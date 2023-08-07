Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні

Хакери стверджують, що передали інформацію про громадських діячів, політиків, військових та представників спецслужб РФ Силам оборони України

Хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації, що містить дані про власників нерухомості в Москві та Московській області. Відповідне повідомлення про те, що хакери нібито отримали доступ до інформації про власників нерухомості в Москві та злили їх Україні, з'явилося в ніч на 7 серпня.

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«Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною – передані Силам оборони України», – йдеться в повідомленні, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.

Хакери залишили мешканцям Москви цікаве повідомлення скріншот

Зазначається, що цю групу хакерів пов'язують з кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс не працював два дні. Крім того, вони взяли на себе відповідальність за злом сайту системи фонду «Сколково» в травні 2023 року. Оголошення на головній сторінці також містить посилання на Twitter-сторінку хакерів. Там зазначено, що ці айтішники працюють заради перемоги України.

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Сайт МосгорБТІ після атаки перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, що хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві. Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували по Червоній площі під слова «Слава Україні».

Раніше військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного.