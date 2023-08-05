Російських дітей посеред ночі виселили з турецького готелю. Москва в істериці

Діти спали в автобусі, а також на лавках у парку

Турецький готель у Кемері виселив близько ста російських дітей через проблеми з оплатою. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Уточнюється, що діти приїхали відпочивати 26 липня. Під час заселення в готель виникли проблеми з оплатою від організаторів дитячого табору «Колібрі», де батьки купували путівки. Попри це дітей розмістили. Але, як розповіла мати однієї дитини, через кілька днів, 1 серпня, персонал уночі розбудив відпочивальників та виставив їх на вулицю.

«Всю ніч вони каталися автобусом, спали в ньому, а також на лавках у парку, поки керівництво «Колібрі» вирішувало, куди поселити дітей. Новий готель Rios Latte Beach Hotel знайшли до ранку. Заселитися вдалося лише о дев'ятій вечора», – поскаржилася жінка.

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Але, за її словами, і там довго бути не вийшло. Персонал готелю розмістив на дверях номерів оголошення із вимогою звільнити кімнати до 5 серпня, оскільки організатор поїздки не продовжив проживання. Портал повідомляє, що в деяких дітей путівка в табір до 9 серпня.

Відомо, що в готелі перебувають діти віком від восьми років без достатньої кількості готівки та зворотних авіаквитків. У консульстві Росії порадили батькам звертатися до поліції.

Тим часом Росспоживнагляд взяв цю ситуацію на контроль, а також закликав батьків скласти груповий позов проти туроператора до суду.

Також уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова звернулася до Слідчого комітету до Олександра Бастрикіна з проханням розібратися у ситуації через виселення російських дітей із готелю в Анталії.

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Раніше співробітники п’ятизіркового готелю в Туреччині побили стільцями російського туриста.

Також у курортному селищі Чорногорії поблизу Будви п’яні росіяни влаштували погром.