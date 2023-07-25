Як спецслужби РФ стежать за владою Молдови? Журналісти оприлюднили дані

На даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв

На даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон. Про це йдеться у розслідування журналістів Jurnal TV і The Insider.

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Як зазначається, що на даху посольства РФ у столиці Молдови з кожним роком збільшується кількість передавальних пристроїв і супутникових тарілок.

Молдовські журналісти нарахували 28 тарілок, «штирів», що передають або приймають пристрої, встановлені на дахах як самого посольства, так і сусідньої будівлі, де проживають дипломати та техперсонал. Це набагато більше, ніж у рекордсмена за кількістю антен – посольства РФ у Бельгії. Там встановлено 17 антен, а в Кишиневі на 11 більше.

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Крім «слухачів» та хакерів з військової розвідки, на даху посольства було помічено 23 офіцери з технічного управління СЗР.

За допомогою параболічних антен можна встановлювати супутниковий зв'язок, мікрохвильову лінію ретрансляційного або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора. А ще така антена може визначати місце розташування кораблів, літаків та керованих ракет. Параболічні антени перехоплюють сигнали супутникової телефонії, наприклад системи Thuraya, що дозволяє прослуховувати телефонні переговори майже у всіх європейських країнах.

Грати Яги-Уда здатні перехоплювати переговори щодо рації місцевих поліцейських, таксистів, авіадиспетчерів тощо. Широкосмугова дискоконусна приймально-передавальна антена (ШДППА) з круговою діаграмою використовується для двостороннього зв'язку в зоні прямої видимості до 100 км, що дозволяє безпосередньо спілкуватися з керівництвом резидентур у проросійських Придністров'ї та Гагаузії.

Ще їх застосовують для обміну короткими повідомленнями із супутниками у космосі і за одну секунду вони можуть передати велику кількість інформації. Супутникові антени ШДППА встановлені на всіх російських посольствах у різних державах світу, та їх використовують ГРУ, СЗР та 5-та служба ФСБ.

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Як зазначається у розслідуванні, підвищену активність у Молдові російська розвідка почала проявляти з 2015 року, коли Москва остаточно зробила ставку на соціаліста Ігоря Додона, який за рік зайняв крісло президента країни.

Також на даху посольства і сусідньої будівлі періодично можна помітити людей. Особлива активність спостерігається напередодні президентських виборів або під час візитів закордонних делегацій.

Раніше повідомлялося, що Росія прагне відновити свій вплив у Молдові, аби використовувати країну у війні проти України. Міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко підкреслила, що сьогодні Росія веде в Молдові гібридну війну. Це проявляється в маніпулюванні населенням, його радикальному настрої та різних немирних демонстраціях, а також у новинах і фейках.

До слова, 19 червня конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської партії «Шор».