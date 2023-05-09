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Лунало «Слава Україні»: хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лунало «Слава Україні»: хакери зламали російське ТБ під час трансляції параду в Москві (відео)
Зламану телетрансляцію дивилися глядачі у Санкт-Петербурзі
фото з відкритих джерел

Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували по Червоній площі під слова «Слава Україні»

Хакери зламали російську телетрансляцію параду у Москві 9 травня. Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували по Червоній площі під слова «Слава Україні». Відео опублікував Telegram Nexta live. Зламану телетрансляцію дивилися глядачі у Санкт-Петербурзі.

До слова, протягом квітня спільнота IT ARMY успішно здійснила низку атак на цифрову інфраструктуру та організації у різних галузях у Росії. Фахівці мають досягнення у страховій та фінансовій сферах, розважальній та культурній, автомобільній та транспортній та інших. Представники спільноти внесли «корективи» у роботу російського телебачення, театрів, фінансових та страхових установ, компаній з обслуговування автомобілів тощо.

Нагадаємо, невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали федеральна служба безпеки та розвідка Росії. Як зазначається, невідомий використав функцію, за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна, щоб знайти гаманці російських спецслужб.

Дві адреси зламаних хакером криптогаманців були пов'язані з нападом на американську IT-компанію Solarwinds у 2020 році, через яку постраждали понад 200 організацій. У США ця кібератака вважається однією з найсерйозніших, що призвела до витоку даних із низки американських відомств.

Раніше США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами.

Теги: росія парад День Победы Слава Україні! хакер

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