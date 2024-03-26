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Хто купує супутникові термінали Starlink на чорному ринку: розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто купує супутникові термінали Starlink на чорному ринку: розслідування
На батьківщині Ілона Маска, у Південній Африці, влада ще не схвалила використання Starlin
фото з відкритих джерел

Розслідувачі виявили, що комплекти Starlink продають у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи вже майже десять років підпадають під санкції США

Термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Це свідчить про те, що зловживання терміналами є системною глобальною проблемою і ставить під сумнів контроль компанії над ними. Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg.

Зокрема журналісти виявили численні приклади незаконної торгівлі й активації комплектів Starlink. За їхніми словами, чорний ринок Starlink виник у регіонах із неоднорідним зв'язком, де затребуваний високошвидкісний і простий у використанні інтернет. Наприклад, у Ємені, де триває громадянська війна, урядовий чиновник визнав факт широкого використання Starlink. Також розслідувачі виявили, що комплекти Starlink продають у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи вже майже десять років підпадають під санкції США.

За даними авторів розслідування, американські термінали також потрапляють до Судану, де громадянська війна призвела до звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності й зробила мільйони людей біженцями.

Повідомляють, що золотошукачам у віддалених районах уздовж кордонів Південного Судану та Центральноафриканської Республіки послуги Starlink надавали ще до війни.

«Це викликає глибоку тривогу, оскільки не регулюється й очолюється приватною компанією. Немає відповідальності за те, хто має до них доступ і як він використовується», – зазначила старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс.

Журналісти також вказали на те, що на батьківщині Ілона Маска, у Південній Африці, влада ще не схвалила використання Starlink, проте в країні «процвітає» торгівля терміналами, зокрема через соцмережі. Також відомо про торгівлю обладнанням у Гані та Зімбабве.

Нагадаємо, українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

Раніше американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії. 

Водночас перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink.

Теги: Ілон Маск Starlink

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