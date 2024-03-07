Маск відреагував на заяви щодо фінансування Трампа

Маск запевняє, що грошей на передвиборчу кампанію нікому не дає

Ілон Маск відкинув чутки про фінансування кандидата у президенти США Дональда Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск запевняє, що не надаватиме кошти на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США. Про це він написав у соцмережі X.

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«Щоб було максимально ясно: я не надаю гроші жодному із кандидатів у президенти Сполучених Штатів», – заявив Маск.

Як пише Bloomberg, коментарі Маска не виключають пожертвувань на користь політичних комітетів (організацій у США, які збирають кошти на політичні кампанії) або на інші політичні цілі.

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Зазначимо, The New York Times писала, що Дональд Трамп, який терміново шукає грошових вливань для підтримки своєї президентської кампанії, на початку березня зустрівся з Ілоном Маском та кількома багатими донорами-республіканцями.

Зазначається, що Трамп хвалить Маска перед союзниками і сподівається незабаром зустрітись з ним віч-на-віч для обговорення фінансування.

Нагадаємо, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію.

Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

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Як повідомлялося, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирували на змаганнях від своїх партій.