Користувачів соцмережі X чекають серйозні зміни: Маск зробив заяву

Reuters: у Twitter можуть перестати показувати лайки та репости під постами

Американський мільярдер Ілон Маск та власник Twitter (X) заявив, що соцмережа може відмовитися від лайків та репостів під публікаціями. Про це повідомляє агентство Reuters. За словами бізнесмена, ці дані захаращують пости користувачів і псують їхнє візуальне оформлення.

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Окрім іншого, підприємець оголосив ще одну зміну. Йдеться про додавання можливості надсилати платежі іншим користувачам соціальної мережі. Однак для цього компанії необхідно отримати ліцензію, яка відрізняється у кожному штаті США. Так, за словами Маска, Twitter отримає документ у Нью-Йорку протягом кількох місяців, а у Каліфорнії вже у квітні. Південні штати взагалі вже видали необхідні соцмережі ліцензії.

Раніше повідомлялося, Четверо колишніх керівників Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він винен їм понад $128 млн вихідної допомоги після звільнення.

До слова, Ілон Маск планує відмовитись від свого номера телефона і використовувати X (Twitter) виключно для дзвінків і текстів. Мільярдер змусить своє оточення платити за Premium у його соцмережі X, якщо хтось хоче зв'язатися з ним. Це також повинно пропіарити нову функцію голосових та відеодзвінків на платформі. «Через кілька місяців я відмовлюся від свого телефонного номера й буду використовувати тільки X для текстів і аудіо/відео дзвінків», – заявив мільярдер на своїй сторінці. Якщо Маск реалізує цю ідею, він змусить усіх не просто платити за Premium, а й підписатися на нього.