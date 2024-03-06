Трамп зустрівся з Маском, аби попросити грошей для президентських виборів – ЗМІ

У NYT зауважили, що навіть якщо Маск не підтримає фінансово Трампа, він може зробити це в інший спосіб

Наразі не відомо, чи готовий мільярдер допомагати Трампу у передвиборчій кампанії

Дональд Трамп, який терміново шукає грошових вливань для підтримки своєї президентської кампанії, на початку березня зустрівся з Ілоном Маском та кількома багатими донорами-республіканцями у Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє The New York Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією джерел, Трамп і його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів для передвиборчої кампанії. Зазначається, що Трамп хвалить Маска перед союзниками і сподівається незабаром зустрітись з ним віч-на-віч для обговорення фінансування.

Поки що не відомо, чи готовий мільярдер допомагати Трампу, проте з його останніх дописів на платформі X стає зрозуміло, що він прагне поразки Байдена на виборах президента. Люди, близькі до Маска, підтверджують таку його позицію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У виданні зауважили, що Маск, як і інші бізнесмени, довгий час назвав себе незалежним від політики і багато років давав пожертви і республіканцям, і демократам, рівномірно розподіляючи кошти між ними.

Проте, за інформацією NYT, в останні роки Маск став більше симпатизувати саме Республіканській партії. Зокрема, перед проміжними виборами у США Маск у соцмережі написав, що виборці повинні підтримати республіканський Конгрес. Він також виступав проти Байдена через рекордну кількість мігрантів, які в’їхали до США за час його президентства.

На початку цього тижня Маск розкритикував телеведучого Білла Мехера, який сказав у відеоролику, опублікованому на X, що проголосував би за Байдена, а не за Трампа за будь-яких обставин.

У NYT зауважили, що навіть якщо Маск не підтримає фінансово Трампа, він може зробити це в інший спосіб. Зокрема його соцмережа X ‒ де у Маска 175 мільйонів підписників ‒ може зіграти чималу роль у формуванні висвітлення новин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стало відомо, що суперниця Трампа покине президентську гонку. 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі позиціонувала себе як тверда консерваторка і молода альтернатива 77-річному Трампу.

Гейлі також розглядали як вибір республіканців, які втомилися від постійних юридичних проблем Трампа, в тому числі за спроби змінити результати виборів 2020 року і його поводження з документами з національної безпеки.