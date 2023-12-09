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Скільки росіян підтримують війну в Україні: результати опитування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки росіян підтримують війну в Україні: результати опитування
74% опитаних росіян підтримують війну проти України
фото з відкритих джерел

57% респондентів завили про необхідність розпочати переговори

Значна частина росіян підтримує війну проти України, а кількість прихильників Путіна лише зростає. Про це свідчать результати опитування незалежної російської дослідницької організації «Левада-Центр».

Опитування проводилося 23-29 листопада 2023 року. У ньому взяли участь 1625 респондентів. Дослідження проводилося вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95), як стверджують дослідники, не перевищує 3,4%.

Згідно з результатами опитування, станом на листопад 2023 року 74% респондентів підтримують війну, не підтримують – 18% респондентів.

«Останні п'ять місяців продовжує зростати частка опитаних, які вважають, що війна проти України триває успішно. У листопаді цього року так вважали 66% респондентів (55% – у червні)», – йдеться в повідомленні.

Водночас частка жителів Росії показала максимальні показники за весь час спостережень – так само, як і в жовтні 2022 року (після розгрому російських військ у Харківській області та оголошення мобілізації), 57% опитаних завили про необхідність розпочати переговори.

За продовження бойових дій виступають 36% респондентів.

Нагадаємо, що у жовтні голова Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) Валерій Федоров заявив, що частка переконаних прихильників воєнних дій проти України в російському суспільстві – так звана «партія війни» – становить лише 10-15% населення. 

До слова, у серпні 2023 року частка росіян, які «певно» підтримують дії армії РФ в Україні, скоротилася до мінімуму від початку вторгнення – 38%, показало опитування, проведене «Левада-Центром».

Теги: росіяни війна Україна росія

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