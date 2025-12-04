Реклама Nike і Lacoste була визнана оманливою

Британський регулятор посилив боротьбу із так званим «грінвошингом» брендів

Британський рекламний регулятор – Управління зі стандартів реклами (ASA) – заборонив рекламні оголошення трьох великих модних гігантів: Nike, Superdry та Lacoste. Причиною стало порушення правил «грінвошингу» (greenwashing), коли компанії перебільшують або не підтверджують свої екологічні заяви. Про це пише «Главком» із посиланням на cityam.com.

ASA підтримала скарги проти всіх трьох компаній, визнавши, що екологічні заяви, зроблені в серії рекламних оголошень у пошукових системах, були необґрунтованими та вводили споживачів в оману.

Всі рішення стосувалися використання рекламодавцями слова «стійкий» (sustainable). Згідно з рекомендаціями Управління з питань конкуренції та ринків (CMA), загальні або абсолютні заяви про «стійкість» продукту заборонені, оскільки споживачі можуть припустити, що споживання цього товару чи послуги «не матиме несприятливого впливу» на довкілля.

У Nike заявили, що лінія тенісних поло «виготовлена ​​з стійких матеріалів». ASA постановила, що ця претензія є «оманливою», незважаючи на аргумент Nike про те, що сорочки містили «щонайменше 75% перероблених матеріалів». Рекламне оголошення містило фразу: «Superdry: Sustainable Style. Unlock a wardrobe that combines style and sustainability». Lacoste також використовувала загальні «стійкі» заяви.



Nike стверджувала, що детальніша інформація про стійкість була доступна споживачам після натискання на рекламу. Вони заявили, що виконали всі необхідні дії та залишаються відданими наданню споживачам чіткої інформації. Superdry вважала, що споживачі інтерпретують рекламу так, що продукти колекції є або стильними, або стійкими, або і тим, і іншим. Lacoste визнала, що такі заяви, як «зелений» та «стійкий», важко обґрунтувати, і видалила свою рекламу, щойно дізналася про скаргу.

Ці рішення є частиною ширшої ініціативи британського рекламного регулятора, спрямованої на боротьбу з так званим «грінвошингом», коли корпорації завищують свої екологічні показники задля фінансової вигоди. Раніше ASA вже забороняла рекламу таких компаній, як виробник смузі Innocent (через перебільшення «загальних екологічних переваг»), а також Wizz Air, Lloyds та Total Energies.

