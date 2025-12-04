Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Реклама Nike і Lacoste була визнана оманливою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Реклама Nike і Lacoste була визнана оманливою
фото: cityam.com

Британський регулятор посилив боротьбу із так званим «грінвошингом» брендів

Британський рекламний регулятор – Управління зі стандартів реклами (ASA) – заборонив рекламні оголошення трьох великих модних гігантів: Nike, Superdry та Lacoste. Причиною стало порушення правил «грінвошингу» (greenwashing), коли компанії перебільшують або не підтверджують свої екологічні заяви. Про це пише «Главком» із посиланням на cityam.com.

ASA підтримала скарги проти всіх трьох компаній, визнавши, що екологічні заяви, зроблені в серії рекламних оголошень у пошукових системах, були необґрунтованими та вводили споживачів в оману.

Всі рішення стосувалися використання рекламодавцями слова «стійкий» (sustainable). Згідно з рекомендаціями Управління з питань конкуренції та ринків (CMA), загальні або абсолютні заяви про «стійкість» продукту заборонені, оскільки споживачі можуть припустити, що споживання цього товару чи послуги «не матиме несприятливого впливу» на довкілля.

У Nike заявили, що лінія тенісних поло «виготовлена ​​з стійких матеріалів». ASA постановила, що ця претензія є «оманливою», незважаючи на аргумент Nike про те, що сорочки містили «щонайменше 75% перероблених матеріалів». Рекламне оголошення містило фразу: «Superdry: Sustainable Style. Unlock a wardrobe that combines style and sustainability». Lacoste також використовувала загальні «стійкі» заяви.

Nike стверджувала, що детальніша інформація про стійкість була доступна споживачам після натискання на рекламу. Вони заявили, що виконали всі необхідні дії та залишаються відданими наданню споживачам чіткої інформації. Superdry вважала, що споживачі інтерпретують рекламу так, що продукти колекції є або стильними, або стійкими, або і тим, і іншим. Lacoste визнала, що такі заяви, як «зелений» та «стійкий», важко обґрунтувати, і видалила свою рекламу, щойно дізналася про скаргу.

Ці рішення є частиною ширшої ініціативи британського рекламного регулятора, спрямованої на боротьбу з так званим «грінвошингом», коли корпорації завищують свої екологічні показники задля фінансової вигоди. Раніше ASA вже забороняла рекламу таких компаній, як виробник смузі Innocent (через перебільшення «загальних екологічних переваг»), а також Wizz Air, Lloyds та Total Energies.

До слова, італійський модний дім Prada оголосив про успішне завершення угоди щодо придбання свого конкурента, будинку Versace, у американської компанії Capri Holdings. 

Читайте також:

Теги: продукти реклама послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість молока, кефіру та сиру продовжує зростати
Молочні продукти в Україні дорожчають: що і скільки коштує
6 листопада, 21:50
За 20 років у світі суттєво зросла кількість дітей із високим тиском
Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
13 листопада, 16:02
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 8-9 листопада: адреси ярмарків
7 листопада, 07:02
У 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб
Від початку війни кількість ВПО зросла майже втричі: скільки переселенців зареєстровані в Києві
11 листопада, 19:06
Uber та Starship розпочинають автономну доставку їжі
Кінець кур'єрів? Uber переходить на роботизовану доставку у Європі
21 листопада, 17:54
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві в останні вихідні осені відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
29 листопада, 07:01
Наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ
У Києві обмежено теплопостачання через нічний обстріл: список районів
25 листопада, 08:34
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
1 грудня, 15:26
Експерт пояснив, як тип іпотеки впливає на необхідність економити
Іпотека змушує європейців сильно економити на дозвіллі та відпустках
Вчора, 10:00

Соціум

Реклама Nike і Lacoste була визнана оманливою
Реклама Nike і Lacoste була визнана оманливою
Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ
Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ
Польща готує медиків до війни
Польща готує медиків до війни
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
Pantone обрав головний колір 2026 року
Pantone обрав головний колір 2026 року
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів
Соцмережі фундаментально змінили кар'єрні звички зумерів

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua