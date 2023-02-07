Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії вже перевищила 4 тис. осіб

Рятувальна операція у Туреччині та Сирія тривала всю ніч

Морози, сніг і дощ ускладнюють рятувальну операцію

На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів.

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Лише в Туреччині після першого землетрусу загинуло понад 2900 людей, понад 15 тисяч отримали поранення. У сусідній Сирії загинуло понад 1400 людей, повідомляє BBC.

Морози, сніг і дощ ускладнюють пошук тих, хто вижив під уламками будівель. За словами очевидців, вони чують голоси похованих під руїнами людей.

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Країни, в тому числі США та Південна Корея, відправляють у регіон допомогу після того, як Туреччина звернулася із закликом про допомогу.

Президент Червоного Півмісяця Керем Кінік попросив людей не їздити на своїх автомобілях до зон землетрусу, щоб пожертвувати гуманітарну допомогу. Безпечніше привозити ковдри, теплий одяг та взуття до пунктів збору, звідки потім його доставлять до постраждалих регіонів.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.

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Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може перевищити 25 тис. осіб.

«На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих чи поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня», – заявила старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд.