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Тайвань охопив потужний землетрус

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тайвань охопив потужний землетрус
У світі стався ще один землетрус – тепер на Тайвані
фото з відкритих джерел

Амплітуда поштовхів у місці стихійного лиха сягнула 5,1 бала

У північно-східних регіонах Тайваню в ніч проти вівторка стався відчутний землетрус, його сила сягнула 5,1 бала. Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомило Taiwan News із посиланням на Центральне метеорологічне бюро країни.

«Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 34,4 км на північний схід від столиці повіту Гуалянь, на невеликій глибині – 15,8 км», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що у прилеглих районах теж були зареєстровані поштовхи, проте дещо меншої інтенсивності. Про постраждалих або руйнування внаслідок землетрусу поки що інформації не надходило.

Нагадаємо, що через руйнівний землетрус у Туреччині, який стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп, загинуло понад тисячу людей. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні більш як 80 років. Стихійне лихо зачепило і Сирію. Також відомо, що землетрус зруйнував історичну фортецю Газіантеп у Туреччині, яка входить до списку ЮНЕСКО, та пошкодив Цитаделі Алеппо в Сирії, що належить до всесвітньої спадщини ООН.

До слова, Міністерство національної оборони Туреччини оголосило, що сприяє безперешкодному транспортуванню бригад рятувальників до зони лиха. 

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині

 

 

 

 

Теги: землетрус Туреччина Тайвань

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