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Кім Чен Ин принизив Шойгу. Смішний момент потрапив на відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кім Чен Ин принизив Шойгу. Смішний момент потрапив на відео
Лідер КНДР Кім Чен Ин лише коротко привітався із Сергієм Шойгу
фото з відкритих джерел

На дипломатичній зустрічі Кім Чен Ин був незацікавлений у розмові з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу

Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб зустрітися із лідером КНДР Кім Чен Ином. Попри усі сподівання Росії знайти нових союзників, зустріч пройшла не так гладко, як хотілося б Шойгу: лідер КНДР Кім Чен Ин взагалі не був зацікавлений у ньому, проте увесь час розмовляв із представником китайської делегації.

На відео потрапив момент, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин направляється туди, де на нього чекають Сергій Шойгу та голова делегації Китаю Лі Хунчжун. Кім Чен Ин швидко вітається із Шойгу, а от біля Лі Хунчжуна затримується: починає довгу бесіду, отримує папку з документами, знову каже, щось обговорює, сміється. Увесь цей час Сергій Шойгу стоїть поряд, не беручи участь у бесіді. Усе, що робив Шойгу – ніяково переступав з ноги на ногу.

У такому простому жесті та в незацікавленості до персони Шойгу Кім Чен Ин показав, кого насправді хоче бачити своїм союзником. Росія, попри всю свою напускну велич, перестає бути поважним партнером навіть для тих, з ким хотіла співпрацювати раніше. 

Нагадаємо, що китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. Проте російська делегація відвідала КНДР не для дипломатичних балачок: як стверджує координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, Росія має труднощі зі зброєю на фронті.

Як повідомлялося, Північна Корея на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники. Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. За даними KCNA, на параді були присутні новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї Hwasong-17 і Hwasong-18, які, як вважають, мають радіус дії, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів.

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Теги: росія Північна Корея Сергій Шойгу Кім Чен Ин

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