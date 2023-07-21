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Ткаченко йде у відставку, вибухи на Одещині: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ткаченко йде у відставку, вибухи на Одещині: головне за ніч
Олександр Ткаченко
фото з відкритих джерел

Міністр культури йде у відставку «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни»

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку вчора увечері, 20 липня. 21 липня вночі в Одеській області пролунало не менше двох вибухів, які призвели до оголошення повітряної тривоги в регіоні. Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 21 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні

На даному етапі Російська Федерація не веде підготовку до застосування ядерної зброї в Україні. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на брифінгу.

«ЦРУ не виявляє ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями», - таку заяву зробив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

Вибухи на Одещині

21 липня вночі в Одеській області пролунало не менше двох вибухів, які призвели до оголошення повітряної тривоги в регіоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Незабаром після вибухів, Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу загрозу застосування ракетного озброєння противником в регіоні.

Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Україна може отримати винищувачі F-16 ближче до кінця поточного року. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, Джон Кірбі, інформує Fox News.

Проте Джон Кірбі, висловив думку, що самі лише винищувачі не зможуть значно змінити хід війни.

За його словами, дуже важливо для України отримати артилерію, амуніцію, протиповітряну оборону і танки. Саме ці чотири аспекти є вирішальними для ефективного захисту. 

«Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО і броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями – ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності», – розповів він.

За словами Кірбі, найбільше Україні необхідні не літаки, а артилерія.

Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку вчора увечері, 20 липня. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram.

Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

«Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди - це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього», – написав Ткаченко.

Він також підкреслив, що культурні проєкти, незалежно від джерела фінансування – будь то публічні або приватні кошти – важливі під час воєнного часу, так само як і військові обладнання. 

Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні

Хакери, пов’язані з Пекіном, отримали доступ до облікового запису електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса. 

Як зазначає видання, Державний департамент Сполучених Штатів відмовився надати будь-які подробиці та повідомив, що розслідування шпигунської операції триває.

«З міркувань безпеки ми не будемо ділитися додатковою інформацією про характер і масштаби цього інциденту з кібербезпекою», - зазначили в Держдепі.

До слова, триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. 

Читайте також: ЗСУ просуваються на двох напрямках: ISW повідомив деталі
Теги: росія війна фінансування озброєння Олександр Ткаченко

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