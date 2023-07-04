Дитячі оздоровчі табори на Луганщині заповнені пораненими окупантами

Територія дитячих таборів використовується для зберігання військової техніки

Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, в населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення.

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір «Ялинка». У ньому на лікуванніперебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.

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Як повідомлялося, протягом минулого тижня Сили оборони України знищили російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень